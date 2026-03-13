Test supplementare in Portogallo per alcuni team del Mondiale Superbike: la classifica vede Oliveira e Petrucci davanti, per adesso.

BMW Motorrad , Bimota, Pata Yamaha Maxus ed Elf Marc VDS sono i team del WorldSBK che hanno deciso di provare a girare di nuovo a Portimao, dopo che il test di inizio settimana era stato parzialmente rovinato dalla pioggia . Oggi il meteo è quello giusto per girare e lavorare sia in previsione del round in Portogallo del weekend 27-29 marzo sia per il resto della stagione.

Come abbiamo già raccontato, i test di questo 2026 sono stati un po' maledetti, la pioggia ha stravolto i piani di tutti i team. Solamente a Phillip Island, nell'ultimo test pre-campionato, hanno potuto girare per due giornate sull'asciutto. Troppo poco e su una pista comunque particolare. Andare a Portimao e poter lavorare normalmente era fondamentale.

Superbike Test Portimao, come sta andando: la classifica

Alle ore 14 (italiane) c'è Miguel Oliveira in cima alla classifica. Per il portoghese ex MotoGP miglior tempo in 1:40.865, più veloce di 83 millesimi rispetto alla Bimota KB998 di Alex Lowes e di 93 millesimi in confronto alla BMW M 1000 RR guidata dal compagno di squadra Danilo Petrucci. A 191 millesimi dalla vetta c'è la Ducati Panigale V4 R di Sam Lowes, che sta correndo in condizioni fisiche non perfette, a causa dell'infortunio rimediato nel primo round Superbike 2026 in Australia.

In top 5 c'è anche Axel Bassani con l'altra Bimota. Alle spalle del pilota veneto il tester BMW Michael van der Mark e le Yamaha R1 di Xavi Vierge e Andrea Locatelli. Proprio attorno alle ore 14 è stata esposta una doppia bandiera gialla in curva 15, è durata pochi minuti.

Con altre 4 ore di tempo per poter lavorare in buone condizioni climatiche, tutte le squadre Superbike presenti cercheranno di migliorare ulteriormente il proprio pacchetto tecnico.

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