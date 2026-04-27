Jorge Martin molto soddisfatto della giornata di test MotoGP appena completata a Jerez: le dichiarazioni del pilota Aprilia.

I test a Jerez sono stati importantissimi in casa Aprilia in particolare per un pilota, Jorge Martin, l'unico del marchio veneto in debito di prove ufficiali, visto che aveva saltato quelle in Malesia per i noti guai fisici. Serviva recuperare quel tempo perduto e l'iridato MotoGP 2024 si mostra davvero soddisfatto. Per lui un miglior tempo finale di 1:36.683 al 26° dei 27 giri realizzati nel turno del pomeriggio, a circa 7 decimi dal capoclassifica Ogura, che apre la tripletta Aprilia.

Ma non era l'obiettivo primario di questa giornata, erano necessarie alcune prove mancate in precedenza per affinare il feeling con la RS-GP, in una stagione comunque iniziata alla grande, con l'unica eccezione del primo zero del 2026 proprio nella caotica Sprint del sabato a Jerez. Certo ci sarà l'imprevedibilità nel rivoluzionario 2027, ma forse Martin sta iniziando a rimpiangere quello che appare un passaggio certo a Yamaha?

"Niente di negativo"

"Finalmente ho fatto una giornata di test" ha infatti sottolineato Jorge Martin a Sky Sport MotoGP. "Sto recuperando il tempo perso nei test in Malesia, non ero ancora riuscito a provare tanti pezzi perché in un weekend di gara è impossibile". A volte si tende ancora a sottovalutare l'importanza delle prove invernali, quando si imposta la base per la nuova stagione, per poi andare in progressione. Lo spagnolo s'è dato molto da fare oggi.

"Ho trovato un po' di fiducia, un po' di trazione, abbiamo migliorato in frenata, nel turning, in accelerazione... Manca ancora qualcosina da provare, ma l'importante è fatto". Il commento finale su questa giornata di test è quello di un pilota molto soddisfatto della situazione. "Non c'è niente di negativo in quello che ho provato, è tutto positivo. Non si può chiedere niente di più!" ha infatti dichiarato il pilota #89. "Ovviamente tutti migliorano e fanno passi avanti, ma noi continuiamo il nostro percorso, stiamo facendo bene".