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“Vero significato di priorità”: il diario amaro di Simoncelli tra attualità, incertezze e rookie Moto3

In Pista
di Diana Tamantini
venerdì, 13 marzo 2026 alle 17:14
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Paolo Simoncelli commenta il primo GP Moto3 2026, ma dice la sua anche sulla stretta attualità extra gare, più preoccupante...
Il weekend che ha inaugurato la stagione Moto3 2026 ha portato prime risposte e nuovi inizi, ma non solo. Neanche il tempo di pensare alla gara inaugurale che il mondo è entrato in una fase "complicata": è su questo che si concentra il commento di Paolo Simoncelli alla fine del round di apertura di stagione. Nella ripartenza del "caro diario", come preferisce definirlo, il capo di SIC58 Squadra Corse evidenzia infatti le incertezze attuali... Ma non manca anche un commento sui suoi esordienti, Casey O'Gorman e Leo Rammerstorfer, quest'ultimo al debutto assoluto.

"Vero significato della parola 'priorità'" 

"Siamo partiti per la lontana “patria del riso”, pensando di inaugurare semplicemente un nuovo capitolo: un mondiale lungo e impervio. Invece torniamo con un Qatar incerto e la sensazione che il mondo stia andando a rotoli". Inizia così il solito blog post Gran Premio di Paolo Simoncelli, che con amarezza commenta la situazione attuale extra gare. "Faccio parte di una generazione che ha visto tante cose, alcune molto belle, per fortuna. Però negli ultimi anni succedono eventi che inevitabilmente ci rieducano al vero significato della parola “priorità”." Ipotizziamo che il riferimento sia anche al gravissimo incidente avvenuto l'anno scorso a Sepang.
Ricordiamo che Noah Dettwiler, uno dei due ragazzi coinvolti, era infatti in orbita SIC58 per il 2026, come aveva ufficializzato proprio Paolo Simoncelli prima del no del giovane svizzero. Poi la situazione di guerra attuale certamente ha un gran peso nel commento amareggiato sulla situazione... "Se dovessi dare un titolo a questo comunicato sarebbe: “Sta andando tutto al contrario”, perché le cose non sono andate come ce le eravamo immaginate. Che poi lo chiamiamo comunicato, ma è una sorta di “caro diario”, dove da anni sputo fatti, opinioni non richieste, perplessità, a modo mio. E dai, almeno questo giochino concedetemelo".

Il debutto dei rookie Moto3 

Prima uscita vera e propria per la nuova formazione SIC58. "Sul circuito di Chang hanno fatto il “debutto in società” i nostri nuovi cavalieri, Casey O’Gorman e Leo Rammerstorfer" ha infatti scritto Paolo Simoncelli. Come sono andati? "Casey ha affrontato il weekend con grande maturità. Ha lavorato con calma, senza cercare effetti speciali ma restando sempre concentrato. È partito 10° e ha chiuso 11°: una gara solida, senza errori. Se continua così può dire la sua nella corsa al titolo di Rookie dell’anno".
Dopo il debuttante irlandese, ecco l'esordiente austriaco. "Leo mi ha colpito per altre qualità. È determinato, coraggioso e fisicamente preparatissimo" ha sottolineato Simoncelli. "Il suo debutto non è stato semplice: partiva molto indietro, ma giro dopo giro ha recuperato terreno lavorando con pazienza. Alla fine è arrivato 16°, dopo diversi duelli con piloti molto più esperti e piazzando una staccata notevole. Lo so bene perché ero proprio a bordo pista a seguirlo… non certo perché lo stessero mostrando in televisione".

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diDiana Tamantini

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