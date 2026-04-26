Alex Marquez precede Marc di 45 millesimi nel mini-turno della mattina a Jerez, Bezzecchi 4° e prima Aprilia. Gli orari del GP.

I Marquez iniziano al meglio la domenica del GP di Spagna, comandando il warm up in una classifica davvero cortissima a livello di distacchi. Dopo i colpi di scena e le emozioni della Sprint , stamattina la MotoGP è tornata in azione per i consueti 10 minuti di Warm Up, l'ultima occasione per provare qualcosa che potrà essere utile nella gara lunga del pomeriggio. Se sabato i piloti hanno dovuto fare i conti con il fattore pioggia, oggi a Jerez è previsto sole e si corre in condizione di pista asciutta.

MotoGP Spagna, il Warm Up

Splende il sole a Jerez, ma non mancano altre prove di flag to flag dopo quanto successo ieri. Al comando in breve tempo vanno i fratelli Marquez, con Alex a precedere Marc, e il minore rimarrà al comando fino alla bandiera a scacchi, con ben 20 piloti racchiusi in neanche un secondo! Interessante anche osservare la scelta delle gomme per questo turno: la maggioranza ha scelto la media, tranne Savadori con doppia soft. Altre eccezioni sono Augusto Fernandez, Moreira e Di Giannantonio con la soft anteriore, Bagnaia unico con la soft al posteriore. Indicazioni per la gara delle 14:00?

Ricordiamo anche le sanzioni di oggi: Long Lap per Toprak Razgatlioglu per l'incidente della Sprint con Savadori, poi c'è Joan Mir con un doppio Long Lap per aver ignorato le indicazioni dei commissari dopo la sua caduta (bandiera nera con disco arancione per moto danneggiata), infine Jorge Martin viene retrocesso di tre posizioni per aver ostacolato Alex Marquez.

Gli orari del 26/04

Diretta Sky Sport

11:00 Moto3 Gara – 19 giri

12:15 Moto2 Gara – 21 giri

14:00 MotoGP Gara – 25 giri

Differita TV8

14:05 Moto3 Gara – 19 giri

15:20 Moto2 Gara – 21 giri

17:05 MotoGP Gara – 25 giri