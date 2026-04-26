MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

GP Jerez, risultati Warm Up: i Marquez dettano il passo, gli orari delle gare

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 26 aprile 2026 alle 9:56
alex-marquez-motogp-jerez
Alex Marquez precede Marc di 45 millesimi nel mini-turno della mattina a Jerez, Bezzecchi 4° e prima Aprilia. Gli orari del GP.
I Marquez iniziano al meglio la domenica del GP di Spagna, comandando il warm up in una classifica davvero cortissima a livello di distacchi. Dopo i colpi di scena e le emozioni della Sprint, stamattina la MotoGP è tornata in azione per i consueti 10 minuti di Warm Up, l'ultima occasione per provare qualcosa che potrà essere utile nella gara lunga del pomeriggio. Se sabato i piloti hanno dovuto fare i conti con il fattore pioggia, oggi a Jerez è previsto sole e si corre in condizione di pista asciutta.

MotoGP Spagna, il Warm Up 

Splende il sole a Jerez, ma non mancano altre prove di flag to flag dopo quanto successo ieri. Al comando in breve tempo vanno i fratelli Marquez, con Alex a precedere Marc, e il minore rimarrà al comando fino alla bandiera a scacchi, con ben 20 piloti racchiusi in neanche un secondo! Interessante anche osservare la scelta delle gomme per questo turno: la maggioranza ha scelto la media, tranne Savadori con doppia soft. Altre eccezioni sono Augusto Fernandez, Moreira e Di Giannantonio con la soft anteriore, Bagnaia unico con la soft al posteriore. Indicazioni per la gara delle 14:00?
Ricordiamo anche le sanzioni di oggi: Long Lap per Toprak Razgatlioglu per l'incidente della Sprint con Savadori, poi c'è Joan Mir con un doppio Long Lap per aver ignorato le indicazioni dei commissari dopo la sua caduta (bandiera nera con disco arancione per moto danneggiata), infine Jorge Martin viene retrocesso di tre posizioni per aver ostacolato Alex Marquez.
motogp-warm-up-jerez

Gli orari del 26/04

Diretta Sky Sport
11:00 Moto3 Gara – 19 giri
12:15 Moto2 Gara – 21 giri
14:00 MotoGP Gara – 25 giri
Differita TV8
14:05 Moto3 Gara – 19 giri
15:20 Moto2 Gara – 21 giri
17:05 MotoGP Gara – 25 giri

Leggi anche

Tear off maledetto al via, poi la pioggia: la giornata no di Bezzecchi a JerezTear off maledetto al via, poi la pioggia: la giornata no di Bezzecchi a Jerez
Toprak Razgatlioglu, dal salvataggio show all'incidente con Savadori: ufficiale la penalitàToprak Razgatlioglu, dal salvataggio show all'incidente con Savadori: ufficiale la penalità
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri
Alex Marquez

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez beffa il regolamento: "Non faccio polemica"

26 aprile 2026
Toprak Razgatlioglu e Lorenzo Savadori nella sprint race MotoGP a Jerez
MotoGP

Toprak Razgatlioglu, dal salvataggio show all'incidente con Savadori: ufficiale la penalità

25 aprile 2026
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP a Jerez
MotoGP

GP Jerez, perché Marc Marquez non è stato penalizzato? Brivio non è d'accordo

25 aprile 2026

Altre notizie

quiles-moto3-gp-jerez

Moto3 Jerez: Quiles dominatore indiscusso del GP, caporetto tricolore

In Pista
Marc Marquez

Marc Marquez beffa il regolamento: "Non faccio polemica"

MotoGP
Michael Dunlop

Michael Dunlop vince tutto e con tutte le moto alla Cookstown 100

In Pista
Toprak Razgatlioglu e Lorenzo Savadori nella sprint race MotoGP a Jerez

Toprak Razgatlioglu, dal salvataggio show all'incidente con Savadori: ufficiale la penalità

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP a Jerez

GP Jerez, perché Marc Marquez non è stato penalizzato? Brivio non è d'accordo

MotoGP

Articoli popolari

Fabio Di Giannantonio

Mercato piloti: Diggia mette sotto scacco Ducati e VR46

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP a Jerez

GP Jerez, perché Marc Marquez non è stato penalizzato? Brivio non è d'accordo

MotoGP
Pecco Bagnaia caduto nelle pre-qualifiche MotoGP a Jerez

GP Spagna, risultati Practice: Alex Marquez vola a Jerez, per Bagnaia caduta e riscatto

MotoGP
Circuito di Jerez MotoGP

MotoGP Spagna 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Jerez

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP a Jerez

Qualifiche MotoGP Jerez: Marquez strappa la pole a Zarco, 4° Bezzecchi

MotoGP

Loading