Tear off maledetto al via, poi la pioggia: la giornata no di Bezzecchi a Jerez

Questione di... Visiera a strappo! Ecco quindi la pessima partenza di Marco Bezzecchi , e poi ci si è messa la pioggia.

Il caos della MotoGP Sprint odierna dovuto all'arrivo della pioggia ha certo creato non pochi problemi. Per Marco Bezzecchi però i guai sono iniziati ben prima di allora, precisamente prima del via della mini-gara del sabato a Jerez. La visiera a strappo, o tear off, tolta da Alex Marquez all'uscita dell'ultima curva del giro di ricognizione è finita prima sull'ala, e poi è caduta infilandosi proprio sotto la ruota posteriore della Aprilia #72! Un episodio davvero sfortunato che l'ha vistosamente rallentato al via, in una corsa però conclusa dopo soli 3 giri per caduta.

Il caso tear off

Va ricordato che non esiste una regola scritta in questo senso, come ha sottolineato ad esempio Marc Marquez nel GP Phillip Island 2024 ( e quella volta ha rischiato lui stesso per cause di forza maggiore ), ma solo un tacito accordo tra tutti i piloti ed i team del Motomondiale, per ridurre al minimo i rischi almeno in quel contesto. Parliamo però di griglia di partenza, per dirla terra terra da quando cominciano i segni sull'asfalto, mentre nel caso di oggi di Alex Marquez la visiera a strappo è stata rimossa all'uscita dell'ultima curva, quindi ancora lontano dalla griglia di partenza effettiva.

Un concentrato di sfortuna

Possiamo davvero definire così la gara di oggi di Marco Bezzecchi, che rimane ancora leader iridato nonostante lo zero odierno. Rimane chiaramente il rammarico. “Mi ha rovinato la Sprint, potevo farci poco" ha dichiarato a Sky Sport MotoGP. "Penso che se ci provi altre mille volte ad avere un tear off sull'ala, che rimane lì e poco prima di partire si stacca e va sulla gomma dietro... Ci fai poco dai" ha aggiunto con una risata amara. "In quel momento non mi ero accorto di niente, poi abbiamo visto il video: Alex se l'è tolto dove si può, ma io ero proprio là dietro. Capita e c'è poco da dire, pensiamo a rifarci domani".

"Ho fatto un capolavoro"

La partenza è terribile: slitta, scivola indietro fino al 15° posto, poi cerca di risalire... Ma ecco la pioggia ed il caos. "Sono rientrato un giro in ritardo, poi quando sono rientrato con le rain la gomma non era pronta e appena ho piegato sono anche caduto. Ho fatto proprio un capolavoro." La testa è a domani: "C'è poco da dire, pensiamo a rifarci". Dove può migliorarsi? "Abbiamo sofferto soprattutto nel T1, che vorrei migliorare perché è anche un buon posto per i sorpassi, e nel T3, che ho già migliorato un pochino, ma ancora non mi sento a posto. Il T2 e il T4 per adesso mi vengono bene, spero di continuare così".