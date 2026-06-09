Il Team MMP Velocità perde Alfonso Coppola: grave infortunio nel CIV Sportbike

Alfonso Coppola sarà costretto ad un lungo stop per una paurosa caduta in Gara 1 del CIV Sportbike a Imola.

Il Team MMP Velocità si invola nel CIV Sportbike con Filippo Bianchi, ma dovrà fare a meno per parecchio tempo di Alfonso Coppola. A seguito della scivolata in Gara 1 a Imola, il Campione italiano Supersport 300 nel 2024 è finito sotto i ferri, con nuovi interventi chirurgici in programma da qui alle prossime settimane. Il motociclista campano sarà costretto ad un prolungato stop per recuperare da un delicato infortunio.

L'INFORTUNIO NEL CIV SPORTBIKE A IMOLA

L'incidente si è registrato sabato 6 giugno. Al via della prima manche del CIV Sportbike sui saliscendi del Santerno, Alfonso Coppola è incappato in un rovinoso volo alla Variante del Tamburello. L'ex vice-Campione del Mondo Supersport 300 è stato sbalzato in aria ad effetto "catapulta" e, nella carambola, la sua Aprilia RS 660 #15 gli è ricaduta sull'avambraccio destro. Prontamente soccorso e trasferito al Policlinico di Modena, gli accertamenti clinici hanno evidenziato un infortunio più serio del previsto.

LUNGO STOP PER COPPOLA

Un durissimo colpo per Alfonso Coppola oltre che per i piani del Team MMP Velocità. Autore di un brillante inizio di stagione, suggellato dalla personale prima vittoria in carriera nel CIV Sportbike in Gara 1 al Mugello , l'originario di Scafati si era presentato all'appuntamento di Imola al secondo posto nella generale, dietro solo al compagno di squadra Filippo Bianchi per 1 punticino. Dal ritrovarsi in lotta per la conquista della tabella tricolore al dover, di fatto, concludere prematuramente questo 2026.

RIENTRO INDEFINITO

A fare chiarezza sulle proprie condizioni ci ha pensato il diretto interessato a stretto giro. "Sono in attesa della seconda operazione. Bisogna prima essere sicuri che non ci siano infezioni nella ferita", ha fatto sapere Alfonso Coppola. "La mano ed i tendini purtroppo sono messi piuttosto male. I medici faranno tutto il possibile per cercare di restituirmi una mobilità normale. In un secondo momento sarà necessario un intervento di innesto cutaneo. Adesso non deve rappresentare il mio primo pensiero, ma sperando che tutto volga per il meglio confido un giorno di poter risalire in moto. Ho ricevuto un sacco di messaggi. L'affetto delle persone mi dà una forza incredibile, facendomi capire davvero tanto. Le corse e le vittorie restano bellissime, ma le ferite perenni ti segnano per davvero".

SOSTITUTO IN ARRIVO NEL CIV SPORTBIKE?

Non è escluso che possa essere individuato un sostituto in vista del prosieguo della stagione, mentre nella più stretta attualità il Team MMP Velocità affronterà da wild card con Filippo Bianchi, mattatore del CIV Sportbike con 4 vittorie in 6 gare , l'evento di Misano del Mondiale di categoria in agenda questo weekend.

Photo Courtesy: Daniele Guazzetti

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