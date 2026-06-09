La regina WMX vola (di nuovo) in America: Lotte van Drunen pronta a stupire ancora

Una nuova sfida oltreoceano: la campionessa del mondo in carica pronta per due weekend di fuoco in AMA WMX

"Regina della sabbia" correrà prima la prossima settimana nel round presso il Thunder Valley National a Lakewood, Colorado, e poi si ripeterà pochi giorni dopo al High Point National a Mount Morris, in Pennsylvania. Con il Mondiale Femminile che riprenderà solo nel weekend 18–19 Luglio a Foxhill, in Gran Bretagna, la scatenata crossista classe di Gorinchem non vuole certo rimanere ferma, ma anzi l'obiettivo sarà sicuramente emergere, Lotte van Drunen è pronta ancora una volta per una sfida a stelle e strisce. Non un debutto oltreoceano vero e proprio per la bicampionessa del mondo in carica, ma sarà sì un esordio in AMA WMX: lacorrerà prima la prossima settimana nel round presso il Thunder Valley National a Lakewood, Colorado, e poi si ripeterà pochi giorni dopo al High Point National a Mount Morris, in Pennsylvania. Con il Mondiale Femminile che riprenderà solo nel weekend 18–19 Luglio a Foxhill, in Gran Bretagna, la scatenata crossista classe di Gorinchem non vuole certo rimanere ferma, ma anzi l'obiettivo sarà sicuramente emergere, come ha già fatto in Mini O's . Non l'unica pilota mondiale al via in USA nel breve periodo: occhio anche ai gemelli belgi Lucas e Sacha Coenen, storici leader iridati MXGP e MX2, verso la sfida americana

Lotte van Drunen pronta al debutto in AMA WMX

Lotte van Drunen inarrestabile

Cosa aspettarsi? Beh, nientemeno che sia tra i protagonisti, come siamo abituati a vederla in qualsiasi sfida. I Paesi Bassi hanno hanno decisamente dei punti di riferimento di grido nel motocross: al maschile l'uomo dei record Jeffrey Herlings, al femminile lei, la più giovane campionessa del mondo della storia. Ricordiamo che aveva solo 17 anni infatti quando ha conquistato la sua prima corona mondiale, nel 2024. Nata e cresciuta in una famiglia di crossisti, già da piccola agli onori delle cronache, ha esordito nel Mondiale WMX 2022 nel round conclusivo in Turchia (andando già a punti), per poi stabiliare al debutto tempo pieno 2023 con vittorie, podi ed un super 3° posto nella generale. L'anno dopo sale ancora e, come detto, sbaraglia la concorrenza per l'iride femminile, ma in quello stesso anno la vediamo anche all'opera contro i maschietti della categoria MX2, conquistando il primo punto nella tappa di Lommel . Nel 2025 è ancora nella 250 maschile, pure quest'anno ha cominciato la stagione mondiale in anticipo rispetto alle colleghe e sempre contro i maschi, andando ancora a punti.

A neanche 19 anni (li farà solo ad agosto) vanta ben due titoli nel Mondiale Femminile, il secondo ottenuto l'anno scorso, e l'obiettivo primario sarà il tris quest'anno. Ma il 2026 in WMX non è iniziato esattamente come ci si aspettava: a Lacapelle Marival ha chiuso 4^ overall con un podio, a Teutschenthal invece ha conclusa 10^ assoluta con incidente. "Un altro pilota mi è saltato addosso" aveva raccontato in seguito. "Mi sono rialzata, ma a vedevo con un occhio solo per il sangue nell'altro, ma ho cambiato gli occhiali e ho lottato". Attualmente, a quasi metà stagione (ricordiamo, cinque round in tutto per il Mondiale WMX) la troviamo in 9^ posizione nella generale a 44 punti di ritardo dalla leader Daniela Guillen. Mancano tre round, la super crossista olandese non può più sbagliare se vuole puntare al bottino grosso. Nel frattempo la carica per questa sfida oltreoceano sarà sicuramente un aiuto anche per la ripartenza del WMX a metà luglio.

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