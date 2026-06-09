Fabio Di Giannantonio si è sottoposto ad una medicazione medica per il dito infortunato a Barcellona, non è in dubbio la sua presenza a Brno.

Sistemato il dito infortunato in occasione del botto Acosta-Marquez in Catalunya. Fabio Di Giannantonio, colpito di rimbalzo da una gomma della Ducati Gresini disintegrata nella carambola, aveva accusato un piccolo infortunio al mignolo della mano sinistra, ma era comunque riuscito a ripartire, disputando sia quel round che i successivi al Mugello ed al Balaton Park (coinvolto suo malgrado nel botto multiplo al via , per poi ripartire e finire il GP). Ma nella giornata di ieri il pilota VR46 si è sottoposto ad un piccolo intervento proprio per quel dito, a quanto pare tutt'altro che a posto per tutto questo tempo.

Non è a rischio la sua partecipazione a Brno, in Repubblica Ceca, ma sarà al via regolarmente, stavolta con un problema in meno. Nonostante il tempo passato, il suo dito era tutt'altro che a posto, un fatto che getta nuova luce su quanto ha fatto vedere in pista anche nei GP citati. Fabio Di Giannantonio sta realizzando una grande partenza di stagione, spesso e volentieri protagonista, a quanto pare nonostante qualche piccolo problema fisico. Ora si pensa al recupero, vedremo come ripartirà la prossima settimana al Automotodrom Brno, ma ecco di seguito la comunicazione rilasciata dalla squadra riguardo il piccolo intervento.

La nota VR46

Fabio Di Giannantonio è stato sottoposto ieri pomeriggio a una medicazione chirurgica del derma del quinto dito della mano sinistra presso l’UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma.

L’intervento è stato eseguito dal dottor Ornelli con l’obiettivo di trattare la lesione riportata nell’incidente avvenuto durante la gara a Barcellona.

Il piano di recupero prevede che il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team prenderà parte regolarmente al GP della Repubblica Ceca della prossima settimana.