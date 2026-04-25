Alessandro Delbianco primo vincitore del CIV Superbike 2026

Delbianco su DMR Yamaha conquista Gara 1 del CIV Superbike a Misano, niente da fare per Giannini e Pirro, quarto Rinaldi.

Il nuovo corso del CIV Superbike su base Production Bike si apre nel segno di Alessandro Delbianco. La prima gara stagionale della top class tricolore al Misano World Circuit Marco Simoncelli ha visto il trionfo del Campione in carica, bravo sulla distanza a far la differenza rispetto a Gabriele Giannini e Michele Pirro. Giù dal podio l'attesissimo Michael Ruben Rinaldi, quarto non senza rimpianti dopo una grintosa partenza.

DELBIANCO APRE IL CIV SUPERBIKE 2026

Alessandro Delbianco ha coronato un avvio di weekend da sogno con una prestazione esemplare. Scattato dalla pole nonostante una scivolata nel corso del secondo turno di qualifiche, il portacolori DMR Racing ha gestito al meglio la sua Yamaha R1 e gli pneumatici Dunlop nei 13 giri in programma, riuscendo a garantirsi anche il punto addizionale del giro più veloce (novità del 2026). Per DB52 si tratta della 16^ vittoria in carriera nel CIV Superbike, la settima nelle ultime 10 gare considerando il finale della passata stagione.

RINALDI FUORI DAL PODIO

Se Alessandro Delbianco si conferma specialista di Misano, alle sue spalle prosegue il buon momento di forma di Gabriele Giannini, secondo con Scuderia Improve Honda a distanza di pochi giorni dal podio di classe Superstock ottenuto alla 24 ore di Le Mans . L'ex protagonista del National Trophy ha avuto ragione di Michele Pirro (3° al debutto con il "suo" Garage 51 Racing by DTO) con Michael Ruben Rinaldi a seguire. Sfumato il podio, per il Campione internazionale Superstock 1000 2017 resta il rammarico per un ingresso fin troppo garibaldino alla Rio nel corso del 4° giro quando si ritrovava in piena bagarre con Delbianco. Compromettendo l'assalto alla vittoria e, di conseguenza, dovendo rimandare i suoi sogni di gloria a Gara 2.

LA GARA DEGLI ALTRI

In questa Gara 1 all'appello è mancato qualche big. Riccardo Russo è stato costretto al ritiro per un problema tecnico alla propria BMW, mentre un anonimo Davide Stirpe non è andato oltre il 13° posto. Con Russo KO, un buon Christian Gamarino (Sisma Racing) ha portato la casa dell'Elica al quinto posto, capeggiando il terzo gruppo a scapito delle Ducati di Samuele Cavalieri e Kevin Manfredi. Tra le note positive di giornata, Luca Ottaviani ha concluso ottavo alla prima uscita con la Honda Fireblade di Extreme Racing Service. Prova coraggiosa da parte di Luca Vitali (9° con i colori del "suo" Vitali Racing Team by TCF75), con il rookie Emanuele Pusceddu a completare la top-10. Domani spazio a Gara 2 in programma alle 13:55.

NERVI TESI NEL POST GARA

Dalla pista alle chiacchiere, si sa, il passo è breve. I verdetti della prima manche hanno prodotto una coda di polemiche e le immancabili "teorie del complotto" dovute ad una superiorità Yamaha (e non solo) che non piace propriamente a tutti. Nella consueta conferenza stampa post-gara, Michele Pirro ha accusato senza mezzi termini la Federazione Motociclistica Italiana per il trattamento riservato alla Ducati in termini regolamentari. In data 13 marzo il promoter ha deciso di rivedere alcuni parametri della Panigale V4 (oltre che della Aprilia RSV4 1100 RR) in trionfo lo scorso anno nella classe Production Bike con Davide Stirpe. Nello specifico, applicando un "taglio" di 250 giri motore (passando da 15.000 a 14.750 giri) combinato a più 5 kg di peso minimo (da 176 a 181 kg). Non una novità per i nostri lettori: avevamo avuto modo di anticipare questo accorgimento lo scorso 19 marzo a dispetto di notizie riportate di getto negli ultimi giorni. Una penalità giudicata eccessiva dal tester Ducati Corse, sbalordito dalla competitività espressa dalla R1 in configurazione Production. Siamo soltanto all'alba della stagione 2026, ma il BoP (Balance of Performance) previsto dal regolamento pare già finito nell'occhio del ciclone...

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Misano, Risultati Gara 1

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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