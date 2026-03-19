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Michele Pirro di nuovo in pista a Vallelunga con la Ducati V4 del CIV Superbike

In Pista
di Andrea Periccioli
giovedì, 19 marzo 2026 alle 13:04
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Da Misano a Vallelunga: Michele Pirro a tutto test con la Ducati V4 di Garage 51 aspettando l'inizio del CIV Superbike 2026.
Michele Pirro non perde tempo. Archiviata una preliminare uscita a Misano, il neo-portacolori Garage 51 Racing Team by DTO ha effettuato un'ulteriore giornata di prove a Vallelunga con la sua nuova Ducati Panigale V4 in vista dell'esordio stagionale del CIV Superbike previsto il 24-26 aprile prossimi.

DA MISANO A VALLELUNGA

Michele Pirro, a caccia del personale undicesimo titolo CIV in carriera, ha fatto capolino sul tracciato di Campagnano di Roma per proseguire il programma di lavoro. Libero da concomitanti impegni in MotoGP, il collaudatore Ducati Corse ha affinato il set-up della Panigale V4 (1103cc) di Garage 51 Racing Team by DTO preparata secondo le specifiche Production Bike.

LE DUCATI V4 DEL CIV SUPERBIKE

Accanto a Michele Pirro si è rivista in azione anche la sua ex-squadra, presente a Vallelunga con il solo Nicholas Spinelli in attesa di Davide Stirpe. Di ritorno con i colori Barni Spark Racing Team dopo il trionfale 2022 nel CIV Supersport e la clamorosa vittoria in Gara 1 del Mondiale Superbike ad Assen 2024 in qualità di sostituto di Danilo Petrucci, il tre volte Campione italiano ha affrontato il suo primo test con la Panigale V4 in configurazione Production Bike. A proposito della "corazzata Ducati" del CIV Superbike, il Broncos Racing Team ha girato invece a Cremona con il riconfermato Samuele Cavalieri, come Spinelli alla scoperta della V4 bi-braccio dopo aver saltato i "Dunlop Test Days" tenutisi settimana scorsa proprio a Vallelunga.

APPUNTAMENTO A MISANO

I team Garage 51, Barni e Broncos così come tutte le squadre del CIV torneranno in pista il 7-8 aprile prossimi a Misano per la doppia-giornata di Test ufficiali pre-campionato organizzata da EMG Eventi insieme alla Federazione Motociclistica Italiana e Dunlop.

RIPARAMETRATI I GIRI MOTORE 

Nel frattempo, la stessa Federazione Motociclistica Italiana ha deciso, a motori spenti o quasi, di apportare qualche modifica al nuovo regolamento tecnico del CIV Superbike su base Production Bike. Rispetto a quanto comunicato in precedenza, per la Ducati Panigale V4 è stato imposto un massimo di 14.750 giri motore anziché 15.000. Un accorgimento che, seppur in maniera più contenuta, riguarda altresì la Aprilia RSV4 1100 RR, passata da 14.800 a 14.750 giri motore.

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Michele Pirro

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