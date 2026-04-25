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Alessandro Delbianco tiene testa alle Ducati: pole nel CIV Superbike a Misano

In Pista
di Andrea Periccioli
sabato, 25 aprile 2026 alle 11:59
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Malgrado una piccola scivolata, Delbianco ottiene la prima pole del CIV Superbike 2026: nel pomeriggio Gara 1 a Misano con Rinaldi e Pirro in prima fila.
Dal 2025 a questa parte, le qualifiche del CIV Superbike al Misano World Circuit sono a senso unico. Come nei due appuntamenti della passata stagione, le prime prove ufficiali del 2026 ci portano in direzione di Alessandro Delbianco, alla terza pole position consecutiva sul tracciato intitolato al compianto Marco Simoncelli. Il Campione in carica si è confermato al top in termini di prestazione di pura con 122 millesimi di vantaggio sull'attesissimo Michael Ruben Rinaldi, secondo e pronto a dar battaglia nel pomeriggio.

A DELBIANCO LA PRIMA POLE DEL CIV SUPERBIKE

Alessandro Delbianco ci ha messo poco a prendere le misure della Yamaha R1 preparata secondo le nuove specifiche Production Bike. Per il portacolori DMR Racing è stato sufficiente il crono-monstre di 1'34"943 siglato ieri nell'inaugurale sessione di qualifiche ufficiali per garantirsi la dodicesima pole in carriera nel CIV Superbike. Unica nota stonata: una innocua scivolata in pieno ingresso della Rio.

DUE DUCATI IN PRIMA FILA

Una brillante prestazione per DB52 in un turno "infuocato", incontrando secondo previsione nei Ducatisti i suoi più diretti avversari. La prima fila di Gara 1 in programma alle 15:20 accoglierà anche Michael Ruben Rinaldi (B-Max Racing) e Michele Pirro (Garage 51 by DTO). L'ex WorldSBK si è calato subito nella nuova dimensione nazionale dopo tanti anni nel motociclismo che conta, mentre il dieci volte Campione italiano ha lanciato segnali di crescita nel suo primo weekend senza i colori Barni Racing. A spezzare l'egemonia delle Panigale V4 ci pensa Gabriele Giannini (Scuderia Improve Honda), quarto a precedere nell'ordine Samuele Cavalieri (finito a terra nel velocissimo tratto del Curvone) e Riccardo Russo con la migliore delle BMW.

QUALIFICHE COMBATTUTE

Le prime qualifiche stagionali sono state a dir poco avvincenti con distacchi contenuti in una manciata di millesimi. Lo testimonia la Q2 con 12 piloti racchiusi in meno di 1"5. Nel gruppone spicca Luca Ottaviani, splendido ottavo all'esordio con la Honda di Extreme Racing Service. Il Campione italiano Supersport in carica scatterà da una terza fila aperta da Christian Gamarino (7° con Sisma Racing BMW) e completata da Luca Vitali, 9° in miglioramento costante con il "suo" Vitali Racing Team by TCF75 Aprilia. Se Mattia Volpi è buon 10° con la seconda BMW di Pistard Racing, un atteso protagonista del calibro di Davide Stirpe (Barni Spark Racing) è inaspettatamente 12° alle spalle di Kevin Manfredi al personale debutto con Atomico Racing Ducati.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Misano, Risultati Qualifiche 1+2
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