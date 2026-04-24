CIV Superbike Misano: Alessandro Delbianco comanda le prime prove

Alessandro Delbianco precede di 6 decimi Samuele Cavalieri e Michael Rinaldi al termine delle qualifiche 1 del CIV Superbike a Misano.

Con la prima sessione di qualifiche ufficiali, anticipata questa mattina da un turno unico di prove libere, al Misano World Circuit Marco Simoncelli è scattata ufficialmente la stagione 2026 del CIV Superbike. Il nuovo ciclo tecnico su base Production Bike della top class tricolore ha chiaramente attirato le attenzioni di pubblico e addetti ai lavori , con i valori in campo in parte rivoluzionati. Il Campione in carica Alessandro Delbianco (DMR Racing) è stato il più veloce, scavando un solco nei confronti dei più diretti inseguitori.

DELBIANCO SUBITO AL TOP

Sfortunato protagonista alla 24 ore di Le Mans con ELF Marc VDS Racing Team/KM99 Yamaha, terminata anzitempo complice la rottura del motore, questo weekend Alessandro Delbianco cerca il riscatto nel CIV Superbike. DB52 ha ripreso di fatto da dove aveva lasciato lo scorso anno, conducendo la propria R1 in cima al monitor dei tempi con il crono-monstre di 1'34"943, a livello del record della pista da lui stesso detenuto in 1'34"930. Una straordinaria competitività riaffermata dal distacco di 6 decimi inflitto ai Ducatisti Samuele Cavalieri (2° con Broncos Racing) e l'attesissimo Michael Ruben Rinaldi (3° con B-Max Racing).

PLOTONE DI INSEGUITORI

Delbianco sembra aver già preso le misure della Yamaha in configurazione Production Bike, aspettando la controprova della seconda sessione di qualifiche ufficiali. Domani sarà chiamato ad una risposta Michele Pirro (4°), passato dopo 11 anni da Barni Racing al "suo" Garage 51 Racing by DTO. Il dieci volte Campione italiano accusa un gap di 7 decimi dalla vetta, precedendo nell'ordine le Honda di Gabriele Giannini e la sorpresa Luca Ottaviani, convincente sesto con la CBR di Extreme Racing Service. Buon turno anche per Andy Verdoia, ottavo alle spalle di Riccardo Russo con la migliore delle BMW. Altri due piloti reduci dalla 24 ore di Le Mans come Christian Gamarino e Kevin Manfredi figurano rispettivamente nono e decimo.

SPINELLI FUORI GIOCO

Tra gli attesi protagonisti, Luca Vitali è undicesimo (alla prima vera uscita con il Vitali Racing by TCF75) davanti a Davide Stirpe con l'unica Ducati V4 di Barni Spark Racing. Tra i 34 piloti iscritti al round inaugurale di Misano, non compare infatti il suo compagno di squadra Nicholas Spinelli, costretto alla resa per un infortunio riportato nel pre-campionato. Da rimarcare anche il forfait di Luca Bernardi. Un'assenza, si mormora, dovuta alle conseguenze (fisiche?) della scivolata rimediata con una Ducati V4 a conduzione familiare nei test dello scorso 7-8 aprile.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Misano, Risultati Qualifiche 1

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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