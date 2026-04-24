Ducati forte a Jerez, ma Aprilia c'è: Bezzecchi è stato il più veloce del marchio veneto e spera di dare battaglia nel weekend.

Dopo essere stata il riferimento nei primi tre gran premi MotoGP del calendario 2026, per Aprilia il weekend a Jerez rappresenta un banco di prova molto importante. Le sessioni di oggi hanno detto che c'è più equilibrio con Ducati, che ha Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio nelle prime due posizioni della classifica, ma Marco Bezzecchi è terzo e intenzionato a essere protagonista anche in questo fine settimana in Spagna. Tutte le quattro RS-GP26 saranno in Q2 , questo è un ottimo segnale, anche se c'è ancora da lavorare per poter pensare di vincere.

MotoGP Spagna, il bilancio di Bezzecchi

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il pilota romagnolo si è così espresso sul giorno 1 di lavoro in Andalusia: "È andata abbastanza bene. Comunque è stata una giornata tosta, perché questa è una pista che ha buon grip e soprattutto con la gomma soft sono tornati fuori un po' di problemi che avevamo una volta. Non è stato semplice, però è andata meglio rispetto alle aspettative. Sono abbastanza contento, ora dobbiamo lavorare per migliorare ancora".

Solitamente, Bezzecchi sembra preferire la gomma media alla soft, che però a Jerez potrebbe essere utilizzata sia nella sprint race sia nella gara lunga: "Secondo me è possibile che la morbida possa essere usata anche domenica. Questo è un tracciato che ha un buon grip, le gomme non si consumano tantissimo. Ma è vero che sembra che sabato ci sarà un po' più di caldo. Con la temperatura di oggi, se ci fosse la gara lunga domani, sarebbe una bella bega scegliere: vanno bene tutte e due".

Ducati favorita su Aprilia?

L'attuale leader della classifica generale MotoGP ha confermato di sentirsi un po' più forte in confronto alla scorsa edizione del Gran Premio di Spagna, però si aspetta dei progressi: "Rispetto a Jerez 2025 - riporta Speedweek - mi sento un po’ meglio. Anche Aprilia ha lavorato molto nel frattempo. Ciononostante, credo che Jerez sia uno dei circuiti dove tendiamo ad avere più problemi. Non sono certo completamente soddisfatto, c’è ancora molto lavoro da fare stasera".

Bezzecchi ha anche ribadito di avere sensazioni migliori con pneumatico medio, mentre con quello soft è necessario lavorare ancora un po' per mettersi in una condizione migliore: "Mi sentivo molto bene la mattina, quando montavo le gomme medie. Ero meno soddisfatto nel pomeriggio, con le gomme morbide il feeling era meno sensazionale. C'è sicuramente ancora del lavoro da fare".

Infine, il riminese ha dichiarato di non sentirsi affatto il favorito di questo weekend a Jerez: "In base ai loro tempi sul giro, i piloti Ducati sembrano i favoriti, ma non li ho mai visti in pista. Quindi non posso dire molto di più, se non che mezzo secondo è un distacco considerevole". Bez ha chiuso le pre-qualifiche con il terzo tempo, ma a 506 millesimi dal leader Alex Marquez. Ha un buon passo, però con il team Aprilia dovrà trovare delle soluzioni per essere in grado di battagliare per vincere sia sabato sia domenica.