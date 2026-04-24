Aprilia Trackhouse in fermento, via al toto-nome: Ogura parte, ora caccia ad un veterano

Davide Brivio conferma la partenza di Ai Ogura a fine 2026. Nessun rookie per il prossimo anno, ma un profilo diverso.

Davide Brivio, team principal della squadra satellite In Trackhouse Racing ci sarà movimento per il 2027, forse pure un nome a sorpresa?, team principal della squadra satellite Aprilia , ha confermato il colloquio con Ai Ogura in cui il giapponese ha confermato l'addio alla squadra per andare "da un'altra parte". Anche se le voci che lo legano a Yamaha sono sempre più forti e ormai lo danno per certo, e si ipotizza anche un nome di esperienza per la rivoluzione che l'anno prossimo segnerà la nuova era della MotoGP. Via al toto-nome, le possibilità non mancano.

"È il momento di usare questo potenziale"

La conferma arriva durante le practice del venerdì a Jerez. "Ai ci ha detto che non continuerà con noi l'anno prossimo. Non spetta a me dire dove andrà" ha dichiarato Davide Brivio a motogp.com nel corso del turno. "Abbiamo un posto libero, c'è tanto interesse e ci stiamo lavorando. La Aprilia è competitiva, abbiamo avuto un grande inizio di stagione ma vedremo come continueremo". Chi può essere il possibile sostituto? L'idea stavolta non è di continuare a puntare su una nuova leva, quindi su un esordiente in MotoGP, ma cercare un altro profilo.

"Mi piace sempre lavorare con i rookie e vederli crescere, ma in questo momento penso che sia il momento per cercare un pilota d'esperienza, per andare veloce, andare sul podio" ha infatti aggiunto Brivio. "È il momento di usare questo potenziale. Nel 2027 sarà tutto diverso, ma siamo fiduciosi nel lavoro di Aprilia". La telecamera della diretta si sposta su Morbidelli (il cui destino è ignoto), Mir (che vorrebbe restare in Honda), ed anche Rins, l'unico che proprio ieri ha confermato l' ha infatti aggiunto Brivio.. La telecamera della diretta si sposta su Morbidelli (il cui destino è ignoto), Mir (che vorrebbe restare in Honda), ed anche Rins, l'unico che proprio ieri ha confermato l' addio a Yamaha a fine 2026. Ma sono solo idee senza fondamento per ora, niente di concreto, in attesa chiaramente dei prossimi passi o di qualche segnale.