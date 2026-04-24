Brutta notizia per Martin, sanzionato dopo la Practice MotoGP a Jerez: ecco cosa è successo oggi pomeriggio.
Jorge Martin
ci tiene molto a fare bene nel Gran Premio di Spagna, ma la sua gara di domenica si complica dopo il comunicato ufficiale che è stato diramato poco fa. Infatti, per aver guidato troppo lentamente nelle curve 3-4 e aver ostacolato Alex Marquez, il FIM MotoGP Stewards Panel gli ha inflitto una penalità di 3 posizioni da scontare domenica. Rispetto al risultato che otterrà nelle Qualifiche di sabato mattina, verrà retrocesso in griglia. Un handicap del quale avrebbe fatto volentieri a meno, ma ormai è andata così e deve accettare la sanzione. Il fatto è successo nelle pre-qualifiche di questo pomeriggio.
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