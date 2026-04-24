Nelle pre-qualifiche MotoGP in Andalusia è Alex Marquez a stampare il miglior tempo: tutte le Aprilia sono in Q2, ma Ducati c'è. Faticano KTM, Honda e Yamaha.

La Practice MotoGP del Gran Premio di Spagna 2026 è andata in archivio. Il più veloce di tutti a Jerez è stato Alex Marquez, autore del best lap in 1'35"704. Il pilota del team BK8 Gresini ha fatto una grande differenza, dato che Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team Pertamina Enduro VR46 è secondo a 333 millesimi di distanza. Terzo tempo per l'Aprilia di Marco Bezzecchi, che precede Marc Marquez e un bravissimo Ai Ogura del team Trackhouse.

MotoGP Jerez 2026, pre-qualifiche: tutte le Aprilia in Q2

Appena iniziata la Practice, c'è stata subito la caduta di Pecco Bagnaia in curva 1. Il pilota Ducati ha poi dovuto proseguire la sessione con l'altra Desmosedici GP26 presente nel box, visto che la prima era troppo danneggiata. Oltre a lui, è caduto anche Jorge Martin, che a circa 27 minuti dalla fine è scivolato in curva 13. Per fortuna, anche nel suo caso non ci sono state conseguenze di natura fisica. Dopo gli infortuni del 2025, per il pilota Aprilia è importante evitare nuove cadute.

Bagnaia ha avuto delle difficoltà, però alla fine è riuscito ad agguantare il sesto tempo e ad accedere direttamente alla Q2 delle Qualifiche MotoGP a Jerez. Q2 nella quale ci saranno anche Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Jorge Martin ed Enea Bastianini. Nessuna Honda e nessuna Yamaha nella top 10, dove manca anche Pedro Acosta, che assieme agli altri esclusi affronterà la Q1.

MOTOGP JEREZ 2026, RISULTATI PRE-QUALIFICHE: TEMPI UFFICIALI E CLASSIFICA FINALE