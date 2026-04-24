Venerdì Moto2 a passo di record a Jerez, Vietti sul filo di lana

Senna Agius è l'uomo da battere alla fine del venerdì Moto2
a Jerez, Vietti si salva di un soffio. Ecco com'è andata.
Un record Moto2 riscritto ed un unico italiano in Q2. Prima giornata a Jerez che vede il vincitore dello scorso GP, Senna Agius, scatenato nella sessione più importante del venerdì di un GP. Italjet Gresini vede entrambi i suoi ragazzi nelle zone utili, c'è anche Fantic con Baltus, la Forward di Alex Escrig e due Boscoscuro. Una è quella di Celestino Vietti, che si salva proprio al limite. Di seguito i risultati.
Assenti, ritorni e sanzioni
Partiamo da queste ultime, riferite al doppio incidente avvenuto ad Austin: Alberto Ferrandez scatterà dalla pit lane, Sergio Garcia ha un doppio Long Lap da scontare domenica. Angel Piqueras rimarrà fermo a lungo per le lesioni multiple riportate nell'incidente provato dal rookie Pramac, al suo posto qui ed a Le Mans riecco Marcos Ramirez, ex Moto2 migrato in Supersport ma di ritorno in questa circostanza. Al rientro Luca Lunetta, fermato da un infortunio al Buriram e idoneo ieri al controllo medico.
Prove Libere 1
A referto una scivolata per David Alonso alla curva 13, con la sua KALEX però che si disintegra con un'impressionante carambola nella ghiaia. Deniz Oncu cade poi alla curva Nieto, infine proprio alla bandiera a scacchi Adrian Huertas è a terra alla curva Criville. Baltus inizia alla grande con il nuovo record Moto2.
Top 14 Practice direttamente in Q2
In pochi minuti il capoclassifica del mattino lima il suo record, poco prima della comparsa di qualche goccia di pioggia... Ininfluente, visto che Veijer arriva a tutto gas e si piazza davanti a tutti. Fa ancora meglio Agius, che inanella poi una serie di giri veloci e tiene saldamente il comando fino alla bandiera a scacchi. Celestino Vietti unica nota tricolore nelle posizioni importanti, Q2 raggiunta al limite.
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