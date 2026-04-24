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Moto3 Jerez infuocata: spagnoli al top, azzurri flop tranne Bertelle

In Pista
di Diana Tamantini
venerdì, 24 aprile 2026 alle 14:02
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Brilla Maximo Quiles nella prima giornata Moto3 a Jerez, Matteo Bertelle unico azzurro in evidenza. Ecco com'è andata.
Piloti di casa in vetta, un argentino/spagnolo 3°, non mancano rischi di contatto nelle FP1 e un piccolo rischio di pioggia nelle Practice (scongiurato), c'è poi un team che ritrova entrambi i suoi piloti e brilla verso la Q2, Matteo Bertelle unico italiano in top 14 e quindi al secondo turno di qualifiche. Sono questi i punti di spicco della prima giornata della Moto3 a Jerez de la Frontera, non particolarmente positiva per i nostri portacolori. Ecco cos'è successo.
-> Tutti gli orari del Gran Premio a Jerez

Intact GP di nuovo al completo 

Prima della pausa infatti la squadra sassone s'era ritrovata senza entrambi i suoi piloti. David Munoz ancora accusava i postumi dell'infortunio al ginocchio dell'anno scorso, mentre David Almansa aveva riportato una frattura al gomito sinistro nel GP Brasile. Ad Austin infatti c'era stato il sostituto d'eccezione Marcos Uriarte, che aveva così permesso a Intact GP di essere presente nonostante l'emergenza. Il doppio fit arrivato ieri ha definitivamente archiviato questo capitolo.

Le prime prove libere 

A referto le cadute di O'Gorman alla curva Pedrosa e di Buchanan alla curva 2. Non manca un episodio particolare: una "gomitata" di Carpe a Mitani, leggera ma comunque evidente, per non arrivare ad un contatto.

Top 14 Practice direttamente in Q2 

Il turno più importante del venerdì riparte nel segno del capoclassifica della sessione del mattino. Ma c'è anche il rischio pioggia da considerare, il cielo non promette bene... A referto la caduta di Moodley (che vanifica alcuni giri veloci per bandiere gialle), O'Shea si ferma per un problema tecnico, è a terra anche Ogden, mentre continua l'assalto al miglior giro. Bisogna aspettare oltre la bandiera a scacchi: David Munoz sembra aver fatto il gran ritorno, ma ecco che Maximo Quiles gli soffia il primo posto. Bravo Matteo Bertelle, unico italiano che accede alla Q2 diretta.

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