Ascesa fulminea: Marco Morelli e Veda Pratama, i super rookie Moto3 da tenere d’occhio

Marco Morelli e Veda Pratama sono gli indiscussi super esordienti di questo inizio di stagione Moto3 2026. Teniamoli d'occhio!

Marco Morelli (anche se nato e cresciuto in Spagna), seguito dal super indonesiano Veda Pratama, già nella storia del suo paese e del Motomondiale. Spicca in particolare il primo podio mondiale conquistato da entrambi del I più papabili, al solito, erano da subito i ragazzini spagnoli. Il migliore inizio di stagione tra gli esordienti Moto3 vede invece in testa l'argentino(anche se nato e cresciuto in Spagna), seguito dalsuper indonesiano, già nella storia del suo paese e del Motomondiale. Spicca in particolare il primo podio mondiale conquistato da entrambi del GP del Brasile : ha vinto Maximo Quiles, con un anno di esperienza alle spalle, ma con lui sul podio c'erano i due scatenati debuttanti, come si vede in foto di copertina. Il GP Austin non è stato dei migliori per nessuno dei due, ma rimangono saldamente al comando della classifica dei rookie. Certamente dovremo tenerli d'occhio anche per il resto della stagione!

La strada mondiale è passata anche per l'Italia

Marco Morelli, nome italiano ma origini argentine, è un giovane classe 2007 di Barcellona. Nato e cresciuto in Spagna quindi, ma corre con la bandiera delle sue origini, ma anche in Italia abbiamo avuto modo di conoscerlo. L'abbiamo visto infatti nella classe Moto3 del Campionato Italiano Velocità CIV proprio l'anno scorso, quando GP Project 2WP l'ha schierato come sostituto di Casalboni fermo per problemi di salute. Un , nome italiano ma origini argentine, è un giovane classe 2007 di Barcellona. Nato e cresciuto in Spagna quindi, ma corre con la bandiera delle sue origini, ma anche in Italia abbiamo avuto modo di conoscerlo. L'abbiamo visto infatti nella classe Moto3 del Campionato Italiano Velocità CIV proprio l'anno scorso, quando GP Project 2WP l'ha schierato come sostituto di Casalboni fermo per problemi di salute. Un esordio super vincente a cui poco dopo è seguito l'approdo nel Mondiale di categoria con BOE Motorsport, con cui va subito a punti, per poi continuare la stagione con MLav Racing: altri sette GP in cui ottiene quattro piazzamenti a punti, miglior risultato l'11° posto in Portogallo. Quest'anno è stabilmente nel Mondiale Moto3 con Aspar Team, al secondo GP eccolo sul secondo gradino del podio, su una pista nuovissima per tutti! Ad Austin non è andata benissimo, ha chiuso "solo" 12°, portando a casa comunque quattro punti importanti. Se queste sono le premesse...

L'indonesiano che ha già scritto la storia

Ma anche dall'Asia c'è un nuovo eroe da tenere d'occhio, e non si tratta di un exploit imprevedibile. Veda Pratama, 17 anni lo scorso novembre, tifoso di Casey Stoner, è uno dei due debuttanti schierati da Honda Team Asia, a differenza di Morelli è un debuttante assoluto nel Mondiale Moto3, mai una sostituzione né una wild card prima dell'approdo a tempo pieno nel Campionato del Mondo. Il suo arrivo nonostante non abbia ancora 18 anni è da ricercarsi nello strepitoso 2° posto ottenuto l'anno scorso in Red Bull Rookies Cup, un risultato storico che segue il primo titolo Asia Talent Cup per un indonesiano, il suo nel 2023. Facendo un balzo in avanti nel 2026, ha rischiato il podio già al primo GP in Thailandia e l'ha raggiunto qualche settimana dopo in Brasile, appena al secondo GP da pilota Mondiale: è storia, nessun indonesiano ci era mai riuscito prima! Ad Austin la caduta (coinvolto da Esteban) mentre di nuovo era nel battagliero gruppo di testa. Come per Morelli, non perdiamolo di vista.