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Moto3 "sprint" da brividi: Quiles imperiale, Morelli e Pratama rookie da urlo

In Pista
di Diana Tamantini
domenica, 22 marzo 2026 alle 16:50
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Che GP incredibile per la Moto3! Quiles super nella mini-gara dopo lo stop, Morelli e Pratama esordienti di grido sul podio. Cronaca e classifiche.
Maximo Quiles imperiale alla ripartenza dopo la bandiera rossa, nonché nuovo leader iridato. Ma dietro di lui ci sono due rookie da urlo, 2° l'argentino Marco Morelli (che conosciamo per l'exploit nel CIV Moto3) e Veda Pratama 3°, il super esordiente del GP Thailandia che diventa il primo indonesiano a podio nel Mondiale! È un GP Brasile pazzesco, 5 giri incredibili per la classe minore del Motomondiale, con gli agguerriti esordienti a fare la voce grossa, oltre allo spagnolo di casa Aspar, non più una sorpresa dopo il 2025 di debutto da ricordare. Miglior italiano è Guido Pini, infine 5° nel battagliero gruppo in lizza per il terzo gradino del podio, dopo la fuga dei due ragazzi di Jorge Martinez. Ecco com'è andata.

Moto3 Gara 

Il poleman Esteban ha lo scatto migliore e parte al comando, ma dopo poche curve Perrone trova lo spunto per superarlo. Non è l'unico, visto che in seguito passano anche Morelli, Danish, Pratama, Almansa... Al solito per la Moto3 si forma un battagliero gruppetto in vetta, mentre Rammerstorfer è presto out per caduta, anzi bruttissimo highside dal quale fortunatamente si rialza incolume. Stesso discorso anche per Esteban, letteralmente lanciato dalla sua KTM mentre si trovava nei 10: si rialza dolorante, ma pure lui sembra tutto intero. Intanto in vetta ecco il copione del primo GP: Almansa e Quiles scappano, l'obiettivo è riservarsi nuovamente il duello per la vittoria. Ma al 13° giro ecco l'incredibile colpo di scena: terzo highside di gara e stavolta con protagonista Almansa, che è così fuori causa! Quiles è quindi in fuga solitaria, in seguito però cade anche Ogden... Al 15° giro su 24 ecco la bandiera rossa che blocca la corsa.

La ripartenza 

Si ricomincia in seguito con una mini-gara di 5 giri, basandosi sui piazzamenti del 14° giro. Non c'è quindi Almansa, caduto un giro prima, ed è già uno smacco per la sua situazione iridata... Nelle prime curve ecco un incidente che mette KO Bertelle e Rios, out anche Moodley, mentre davanti Quiles tenta la fuga senza aspettare troppo. Ma dietro di lui c'è da tenere d'occhio l'esordiente Marco Morelli, che ha intenzioni bellicose nei confronti del collega... Mentre ancora più indietro c'è un battagliero gruppetto che non si risparmia per il terzo gradino del podio, ed arrivano infine delle bellissime sorprese. Non Maximo Quiles, che già conosciamo dal 2025 e che coglie un netto successo, ma Morelli è 2° a solo un decimo, e ad un secondo ecco un altro debuttante d'assalto, l'indonesiano Veda Pratama, che col terzo posto scrive una grande storia per il suo paese. Di seguito le classifiche finali del GP Brasile.

La classifica 

Moto3 generale 

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Moto3

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