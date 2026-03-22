MXGP Andalusia: Lucas Coenen dà paga al fenomeno, ecco l'ottavo sigillo

Lucas Coenen ha fatto il pieno nel GP Andalusia, secondo appuntamento del Mondiale MXGP
di Motocross. Niente da fare per Jeffrey Herlings, che dopo la disavventura in qualifica
non riesce a riprendersi la tabella rossa di leader iridato.
Sul sabbione di Almonte, 70 chilometri a sud di Siviglia, Lucas Coenen ha ricominciato a fare il marziano come per ampi tratti del Mondiale scorso, sua prima stagione completa nella top class del Motocross. Non ce n'è stata letteralmente per nessuno, neanche per un Jeffrey Herlings comunque velocissimo e, caduta in partenza del giorno precedente a parte, anche molto consistente.
Una doppietta fulminante
Lucas Coenen a soli diciannove anni è sempre più il futuro che avanza a passo velocissimo. In gara 1 non ha dato scampo, controllando agevolmente le velleità di Jeffrey Herlings mai sembrato in grado di attaccarlo. La coppia di fuggitivi ha messo in riga Maxime Renaux e Tom Vialle, che si è un pò spento dopo un avvio promettente. Bellissimo inizio per il nostro Andrea Adamo
, che ormai guarda negli occhi senza timori reverenziali i pesci grossi della MXGP: settimo posto.
Andrea Adamo benissimo così
Stessa storia nella seconda manche: Lucas Coenen davanti e Jeffrey Herlings vanamente proteso alla rincorsa. A completare il podio, sia della parziale che nella classifica del GP, un Tim Gajser che sta prendendo velocemente le misure all'ottima Yamaha veloce anche nelle mani di Renaux, quarto nella "overall". La girandola di cambi di marca, con Herlings passato alla Honda e Gajser dalla Honda alla Yamaha, non ha prodotto scossoni di rilievo. Davanti nel Mondale però c'è la KTM con il fenomenale Lucas Coenen. Il nostro Andrea Adamo ha chiuso il GP con un bellissimo quinto posto: domenica prossima in Svizzera si può fare un pensierino al podio. La Ducati priva di Andrea Bonacorsi
infortunato porta a casa un nono posto finale con Calvin Vlaanderen.
La classifica Mondiale dopo due GP
1.Lucas Coenen (KTM Punti) 102; 2. Herlings (Honda) 94; 3. Vialle (Honda) 89; 4. Febvre (Kawasaki) 75; 5. Renaux (Yamaha) 75: 6. Gajser (Yamaha) 74; 7. Adamo (KTM) 69; 8. Fernandez (Honda) 51; 9. Vlaanderen (Ducati) 49; 10. Jonass (Kawasaki) 40.