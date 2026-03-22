La Triumph ha battuto sul tempo la Ducati festeggiando il primo successo Mondiale nel Motocross. L'impresa porta il nome del sudafricano Camden McLellan, vittorioso nel GP Andalusia della MX2, la serie under 23 anni.

Il progetto fuoristrada della gloriosa marca britannica è partito appena due anni fa, quindi con una stagione d'anticipo rispetto alla marca italiana, con risultati impressionanti da subito. Già nella stagione del debutto infatti lo stesso McLellan era riuscito ad arrivare a podio. L'anno scorso la parabola ascendente aveva fruttato un successo di manche, ma mancava il bersaglio grosso, cioè la vittoria di un GP. E' successo sul tracciato andaluso di Almonte, vicino Siviglia. La TF 250 X è andata fortissimo dalla sabbia iberica, fin dalla qualifica. La giornata è stata aperta dallo strepitoso successo in gara 2 del padrone di casa Guillem Farres davanti al compagno di squadra McLellan. Una fantasmagorica doppietta che lasciava perfettamente presagire quello che poi è accaduto tre ore dopo.

Farres sfortunato ma ci pensa il compagno

Il sogno di vincitore il primo GP proprio in casa per Farres è sfumato in una convulsa partenza, che ha costretto lo spagnolo a tornare in pit lane per una riparazione d'emergenza. Addio sogni di gloria. Il colpo basso della fortuna però non ha infranto il sogno Triumph. La fuga di Sacha Coenen (KTM), a lungo davanti il nostro formidabile Valerio Lata (Honda), si è spento nel finale quando McLellan, 22 anni, è piombato sul belga facendone un solo boccone. La festa Triumph poteva cominciare: nella classifica overall McLellan ha preceduto il tedesco Simon Langerfelder (KTM) e lo stesso Coenen . Sesto posto finale per il bravissimo Lata.

Triumph guida anche il Mondiale MX2

Il primo alloro iridato ha fruttato anche il primato in classifica, con lo stesso McLellan (99 punti) che ha scalzato Langerfelder (97 punti) vittorioso nell'apertura in Argentina. Farres, nonostante lo zero accusato in gara 2, è terzo con 80 punti, davanti a Sacha Coenen, 78. A questo punto per la Triumph sognare la conquista del primo Mondale Motocross della storia è più che lecito.