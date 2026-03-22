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Holgado show a Goiania: domina, respinge l’attacco di Munoz e centra il successo Moto2

In Pista
di Diana Tamantini
domenica, 22 marzo 2026 alle 18:08
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Dominio spagnolo in Moto2: Daniel Holgado trionfa su Dani Munoz e Manuel Gonzalez. Cronaca e classifiche.
Daniel Holgado di autorità, respingendo anche un tentativo di attacco di Dani Munoz e prendendosi così il primo GP Moto2 in Brasile. L'alfiere Italtrans però non sfigura, ma chiude con un gran secondo posto dietro al pilota Aspar Team, che dopo la pole position completa l'opera con la vittoria in gara. Il vice-campione Manuel Gonzalez chiude 3°, scavalcando un ottimo Alex Escrig proprio all'ultimo, degli italiani registriamo il 7° posto di Arbolino ed il 9° di Vietti, ma ben lontani dal vertice... Ecco com'è andata.

Moto2 Gara 

Roberts e Van den Goorbergh hanno un long lap da scontare per aver provocato un incidente nel GP Thailandia. Si parte, brucia tutti Escrig che vola al comando della corsa, seguono Munoz (+10 posizioni al via!), Holgado, Lopez e tutti gli altri. Qualche giro e per i primi tre cambia la situazione, con il pilota Aspar e poleman che si porta davanti, più indietro invece Vietti perde svariate posizioni a causa di un contatto. Sesto invece Arbolino, occhio però ad Alonso, scattato malissimo ed in risalita, e pure a Gonzalez, mentre Piqueras, Navarro e Furusato chiudono prematuramente la corsa per cadute. Giro dopo giro Holgado accumula sempre più margine, ma ad una decina di giri dalla fine Munoz ricomincia a ricucire il distacco a passo di marcia e con chiare intenzioni... Compie anche il sorpasso, ma Holgado risponde immediatamente e non lascia più spazio per una risposta, anche a causa di un brutto scossone per Munoz, fortunatamente senza conseguenze. Dietro di loro invece è testa a testa sempre iberico, ma tra Gonzalez ed Escrig: alla fine ha la meglio il pilota Intact GP, che si assicura così il terzo gradino del podio. E gli italiani? Non ci siamo, sia Arbolino che Vietti alla fine chiudono ben lontani dalle zone di vertice, il sostituto Foggia è infine 23° al traguardo.

La classifica 

Moto2 generale 

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