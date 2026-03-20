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Venerdì pazzo in Moto2: Arbolino show, Vietti in top-6 ed esclusi a sorpresa

In Pista
di Diana Tamantini
venerdì, 20 marzo 2026 alle 19:50
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Tony Arbolino si prende la Q2 col miglior tempo nelle Practice Moto2, non mancano sorprese. Cronaca e classifica.
Dalla pioggia al mattino alle sorprese nel pomeriggio per la Moto2. La bella notizia è Tony Arbolino capace di sfruttare al meglio la sessione più importante del venerdì per prendersi il pass della Q2 col miglior tempo. Lo seguono il vincitore del primo GP, Manuel Gonzalez, e David Alonso in terza piazza, bene anche Celestino Vietti, 6° nonostante un problema proprio alla bandiera a scacchi. L'esclusione più eccellente dalla Q2 è certamente quella di Senna Agius, autore della pole position al Buriram e oggi in difficoltà. Ecco com'è andata.

Caccia alla Q2 

Appena archiviata la Moto3 senza intoppi e torna a fare capolino qualche nuvola scura... Si spera di evitare il disastro del mattino, che ha condizionato sia la classe piccola che la Moto2. Nel dubbio, scatta il semaforo e tutti i piloti della categoria sono prontamente in pista, serve un immediato attacco al tempo per il miglior piazzamento possibile in caso di ritorno della pioggia. Il sole c'è ancora, la pista è in condizioni nettamente migliori rispetto alle FP1 (è quasi completamente asciutta) e sicuramente vedremo tempi migliori. Il primo incidentato del turno è Baltus, senza conseguenze, mentre Arbolino vola provvisoriamente al comando.
Arriva qualche goccia, ma ancora nulla di problematico, e i tempi si abbassano ancora: Alonso stampa il miglior crono provvisorio, piccolo scossone per Garcia senza conseguenze, mentre Navarro finisce a terra. Arbolino però non molla, rieccolo prontamente in vetta, si profilano però sorprese tra chi potrebbe rimanere fuori dalla Q2... Su tutti Senna Agius, che non riesce ad emergere e chiude con un mesto 16° posto, ma segnaliamo anche Aron Canet, Joe Roberts, oppure Barry Baltus. Davanti la top 3 vede Tony Arbolino saldamente al comando, seguono Manuel Gonzalez e David Alonso, caduta finale per Zonta van den Goorbergh senza conseguenze.

La classifica 

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