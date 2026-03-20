Goiania bagnata al via, sole nel finale: Alex Escrig firma il miglior tempo in Moto2

Guizzo di Alex Escrig nella prima sessione Moto2
"bagnasciutta" sul tracciato di Goiania. Cronaca e classifica.
Forward, con Alex Escrig, poi Boscoscuro, con Izan Guevara, e KALEX, con Maio Aji, e miglior italiano Celestino Vietti in 5^ posizione. Questo è il risultato di una prima sessione Moto2 che scatta in ritardo su pista molto, molto bagnata al semaforo verde, ma col passare dei minuti e l'arrivo del sole i miglioramenti si vedono. Rimarrà così? Intanto il programma è stato chiaramente rivisto a causa del maltempo (qui i nuovi orari
) ma con turni sempre prolungati
per conoscere questa pista brasiliana nuova per tutti. Ricordiamo il toccante omaggio
di Intact GP per il suo meccanico Roberto Lunadei, parte dello staff di Senna Agius, tragicamente scomparso una settimana fa
in un incidente stradale. Ecco intanto com'è andata.
Sessione Moto2 al via sul tracciato bagnato, ma nella seconda parte del turno la situazione inizia a migliorare. È tornato Adrian Huertas, rimessosi dalla lesione ad un piede
riportata in Thailandia, assente invece Luca Lunetta
per il brutto infortunio accusato al Buriram: sarà sostituito qui e ad Austin da Dennis Foggia. Guardando a ciò che succede in circuito, è subito nei guai Alonso: appena uscito dalla pit lane c'è un problema alla sua KALEX e rimane bloccato a bordo pista! Corsa contro il tempo nel box per sistemare, il colombiano guadagna la pista a metà turno. In seguito a referto un fuoripista per Baltus, protagonista fin da subito del turno assieme ad Aji ed a Guevara. Nei minuti finali, con la pista in costante miglioramento, ecco Alex Escrig, che piazza una serie di giri validi per scalare la classifica e portarsi in vetta. Nessuno riuscirà più a scalzarlo: l'alfiere Forward si prende quindi la sessione inaugurale per la Moto2 a Goiania, seguito dalla Boscoscuro Pramac di Izan Guevara e dalla KALEX di Honda Team Asia guidata da Mario Aji.
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