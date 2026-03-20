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Moto3 esordio fradicio in Brasile: la classifica FP1 e il nuovo programma MotoGP

In Pista
di Diana Tamantini
venerdì, 20 marzo 2026 alle 14:50
moto3-fp1-pioggia-brasile
Tris spagnolo e Guido Pini nelle FP1 Moto3, al via sotto la pioggia all'Autodromo brasiliano. Ecco com'è andata.
Partenza in ritardo di un'ora, pioggia che non cessa e quindi pista molto bagnata. Le prime prove libere disputate sul tracciato verdeoro vedono comando un terzetto spagnolo composto da Brian Uriarte, Maximo Quiles (18 anni compiuti proprio nei giorni scorsi) e Joel Esteban, con Guido Pini 4°. La Moto3 inaugura così il Gran Premio del Brasile, su un tracciato tutto da scoprire per tutti i piloti attualmente nel Motomondiale. Turni più lunghi e gamma Pirelli apposita per studiarsi la pista, con una buona dose di precauzione. Di seguito la classifica e la nuova programmazione odierna, pur provvisoria, con gli orari italiani. Tutti col naso in su, occhi puntati sul cielo e sulla pista, nella speranza che vada meglio in seguito...

Il nuovo programma 

14:00 Moto3 FP1 (concluso)
15:00 Moto2 FP1
16:05 MotoGP FP1
18:15 Moto3 Practice
19:05 Moto2 Practice
20:00 MotoGP Practice

Moto3 sotto la pioggia 

Situazione complessa all'Autodromo Ayrton Senna - Goiania, cominciare così su una pista nuova non è l'ideale per prendere le misure. Si spera che la situazione migliori col passare delle ore, per il momento la pioggia ha segnato la prima sessione della classe minore in Brasile. Piloti comunque attivissimi per sfruttare al massimo il tempo a disposizione, viste le sessioni più lunghe appositamente per studiarsi la pista. In queste condizioni svetta un esordiente, Brian Uriarte, che piazza la sua KTM in vetta alla classifica dei tempi, seguito dai connazionali Maximo Quiles e Joel Esteban. Terzetto tutto iberico al comando anche sotto la pioggia, con Guido Pini a completare le prime quattro posizioni. A referto un rischioso fuoripista per Rammerstorfer, senza conseguenze, e sul finale una scivolata per O'Shea, rialzatosi tutto intero.

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