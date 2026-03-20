Start rinviato, caos meteo in Brasile: pioggia e pozzanghere in pista bloccano il GP

Problemi all'Autodromo di Goiania, Moto3 subito bloccata per le condizioni della pista dopo il ritorno della pioggia. La situazione.

Partenza del GP alle 13:00 ora italiana, le 9:00 ora locale? Ahimè no: la situazione della pista infatti non permette l'immediata uscita ai piloti Moto3, come sempre i primi del programma di GP. C'erano stati già grossi problemi, conseguenza delle piogge torrenziali di inizio settimana che avevano colto di sorpresa anche le autorità della zona, visto che la quantità di pioggia caduta era ben oltre la media stagionale. Stamattina ecco nuovamente la pioggia, anche se non in maniera così preoccupante come nei giorni scorsi, ma la Direzione Gara ha subito fermato tutto perché alcuni punti del tracciato sono problematici. Presenti pozze d'acqua, che si cerca di rimuovere quanto prima per permettere l'avvio del GP Brasile.

Il nuovo programma provvisorio per ora ci dice che la Moto3 scatterà alle 10:00 (le 14:00 in Italia), con Moto2 alle 11:00 (le 15:00 italiane) e MotoGP alle 12:05 (le 16:05 in Italia). Rinviati di un'ora anche i turni del pomeriggio brasiliano. Ce la faranno?

Per ora tutti fermi

Le pessimistiche previsioni per il momento ci hanno preso: la partenza delle FP1 Moto3 per il momento viene rinviata per la pista ancora bagnata. Si scaldano i motori nei box, ma non c'è certezza. Si sono visti subito camion e auto in azione, assieme a tutti i commissari, mentre la safety car ha già compiuto più tornate per valutare la situazione del tracciato. Mentre vi scriviamo la pioggia è tornata a cadere sull'autodromo intitolato ad Ayrton Senna...

Per tutti i piloti attualmente nel Motomondiale si tratta di un tracciato completamente nuovo, ricordiamo infatti che il campionato ci ha corso solamente negli anni '80. Nel tempo sono anche stati compiuti lavori importanti, anche Diogo Moreira , che ci aveva corso da piccolo, ha ammesso che è un tracciato quasi nuovo rispetto a quello che conosceva. Ma per il momento devono tutti aspettare, il cielo è scuro e la pioggia, come detto, ha fatto nuovamente capolino. Si attendono aggiornamenti ufficiali per capire come si muoveranno.