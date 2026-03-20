MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Yamaha V4 senza punti di forza: la sentenza di Quartararo è lapidaria

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 20 marzo 2026 alle 13:00
Fabio Quartararo pilota Yamaha MotoGP seduto nel box
MotoGP, la Yamaha V4 non ha pregi: Fabio Quartararo è lapidario
Approccio tutt'altro che ottimista quello di Quartararo per il GP del Brasile: la situazione in casa Yamaha non consente di avere particolari ambizioni per il weekend.
Il Gran Premio della Thailandia ha confermato le difficoltà della nuova M1 equipaggiata con motore V4, un progetto molto acerbo e che necessita di tempo per essere migliorato. Normale che i piloti Yamaha provino grande frustrazione, in particolare Fabio Quartararo, uno che è stato campione e vice-campione del mondo MotoGP. Per questo weekend a Goiania non ci sono grandi aspettative, non può essere diversamente

MotoGP Brasile, Yamaha: Quartararo pessimista a Goiania 

Dopo il GP a Buriram sono passate alcune settimane, c'è stato anche un test privato a Jerez, ma Quartararo no ritiene che il tempo trascorso abbia aiutato Yamaha a comprendere meglio la situazione e a produrre miglioramenti per questo appuntamento in Brasile : "No, non credo. Anche la Yamaha ha effettuato un test a Jerez - riporta Speedweek - ma non è stato provato nulla di nuovo. Non credo che un po' più di esperienza ci aiuterà. Non c'è un singolo aspetto in cui ci sentiamo forti. Gli ingegneri stanno cercando di capire da dove iniziare per farci sentire meglio".
Quella di Goiania sarà una pista nuova per tutti, ogni team dovrà partire da zero e c'è chi pensa che tale scenario possa essere di aiuto alla Yamaha. Non è di questo avviso il pilota francese, che sul tema è stato netto: "No! Ogni pista sarà difficile per noi".
La sua frustrazione è enorme, sapere di non poter lottare per dei buoni risultati non è facile. La situazione è peggiore rispetto al 2025, quando la M1 montava ancora il motore 4 in linea, e Quartararo non ha voglia di aspettare la crescita del nuovo progetto V4. Non a caso, ha già deciso di lasciare la Yamaha a fine campionato MotoGP 2026. Salvo colpi di scena, il suo futuro sarà col team Honda HRC. Questo sarà un anno lungo e complicato per lui, dovrà cercare comunque di fare del proprio meglio per la casa di Iwata, prima di voltare pagina.

Leggi anche

Yamaha peggiorata, alla M1 2026 manca tutto: l'analisi spietata di QuartararoYamaha peggiorata, alla M1 2026 manca tutto: l'analisi spietata di Quartararo
Quartararo disperato ai test di Buriram: Yamaha arranca, il V4 non decollaQuartararo disperato ai test di Buriram: Yamaha arranca, il V4 non decolla
Fabio Quartararo

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

moto3-brasile-fp1
MotoGP

Start rinviato, caos meteo in Brasile: pioggia e pozzanghere in pista bloccano il GP

20 marzo 2026
Pecco Bagnaia
MotoGP

Spavento Pecco Bagnaia: "La situazione era davvero critica"

20 marzo 2026

Altre notizie

moto3-brasile-fp1

Start rinviato, caos meteo in Brasile: pioggia e pozzanghere in pista bloccano il GP

MotoGP
intactgp-lunadei-moto2-moto3

Omaggio a Roberto Lunadei: Intact GP corre con il cuore in Brasile per “Luna”

In Pista
Pecco Bagnaia

Spavento Pecco Bagnaia: "La situazione era davvero critica"

MotoGP
Marc Marquez

Svolta Marc Marquez a Goiania: l'incubo è finalmente finito

MotoGP

Articoli popolari

Alex Marquez pilota Gresini MotoGP

Alex Marquez da Gresini a KTM, stipendio più che raddoppiato: quanto guadagnerà dal 2027

MotoGP
Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP 2026

Toprak Razgatlioglu, nuovo approccio con la Yamaha V4: perché Goiania può aiutarlo

MotoGP
Marc Marquez

Svolta Marc Marquez a Goiania: l'incubo è finalmente finito

MotoGP
Gran Premio di MotoGP 2026

Mercato piloti in stand by: aria tesa nel paddock MotoGP

MotoGP
Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi: pazza richiesta per l'Aprilia dopo la vittoria in Thailandia

MotoGP

Loading