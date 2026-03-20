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Omaggio a Roberto Lunadei: Intact GP corre con il cuore in Brasile per “Luna”

In Pista
di Diana Tamantini
venerdì, 20 marzo 2026 alle 11:44
intactgp-lunadei-moto2-moto3
Intact GP in Brasile nel ricordo di Roberto Lunadei, meccanico scomparso la scorsa settimana in un fatale incidente.
Un adesivo su tutte le moto per una dedica molto speciale. In Brasile c'è spazio anche per il ricordo. È il caso di Senna Agius e più in generale del team Intact GP, che appena sette giorni fa ha dovuto fare i conti con il fatale incidente stradale che s'è portato via Roberto Lunadei, ex pilota e da anni meccanico del pilota australiano (qui il ricordo). Nel giovedì che precede l'azione in pista all'Autodromo Ayrton Senna, non è mancato un piccolo ma significativo ricordo da parte di Agius: assieme alle foto postate sui social della passeggiata lungo il tracciato, non è mancato un hashtag emozionante, #4Luna. "Per Luna", il soprannome con cui era conosciuto Lunadei. Non è da meno la squadra, che ha aggiunto #RacingForRoby, "Corriamo per Roby".

Motivazione extra 

Il post dell'australiano subito dopo l'accaduto non era stato meno toccante. "Roby. Questo sarebbe stato il nostro terzo anno insieme, non posso credere che tu non sia più con noi" aveva scritto Senna Agius. "Eri l'uomo più altruista che conosco. Volevi il meglio per tutti quelli che ti circondavano e illuminavi ogni stanza in cui entravi, eri un personaggio unico. Tutti ti volevano bene. Farò del mio meglio, sapendo che sei sempre con noi". Come evidenziato all'inizio e nella foto di copertina, la KTM Moto3 di David Almansa (David Munoz è fermo per guai fisici) e le KALEX Moto2 di Senna Agius e Manuel Gonzalez presenteranno un adesivo speciale, in ricordo appunto di Roberto Lunadei.
Soprattutto il "suo" pilota, quello dal nome del leggendario eroe brasiliano, sarà ancora più determinato a fare bene: dopo la prima pole position nel GP inaugurale in Thailandia, sono seguiti infatti problemi tecnici e due bandiere rosse che hanno compromesso tutto. Scontato dire che ci riproverà in Brasile per una sfida inedita, visto che nessuno dei piloti attuali conosce questo tracciato. Ma attenzione chiaramente anche a Gonzalez, che ha iniziato la stagione con una vittoria nella mini-gara seguita ai due stop per incidenti. E occhio infine pure ad Almansa, che ha piazzato pole e combattuta vittoria al Buriram, quindi pure lui approda in Brasile da leader iridato. Intact GP vuole brillare, nel ricordo di chi non c'è più.

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