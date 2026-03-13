Addio a Roberto Lunadei: ex pilota e meccanico nel Motomondiale muore in un tragico incidente

Era una persona straordinaria e lo dicevano tutti, lo pensavano tutti. Roberto Lunadei, semplicemente "Luna", è stato un ottimo pilota che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Era poi diventato un meccanico estremamente stimato nel paddock del Motomondiale in particolare in Moto2. Attualmente lavorava per il team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP. La notizia della sua morte colpisce come un pugno violento che mette ko.

Roberto Lunadei è deceduto in un tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì 13 marzo, lungo la via Marecchiese, in provincia di Rimini. Era in sella una KTM che si è scontrata frontalmente con una Ford Focus che procedeva in direzione opposta. È sbalzato violentemente sull'asfalto ed è deceduto sul colpo. La dinamica esatta è attualmente al vaglio della Polizia Municipale di Rimini.

Roberto Lunadei, nato a Rimini il 25 settembre 1983, era uno dei tanti ragazzini cresciuti a piadina e motori. A 11 anni si era classificato terzo nel Campionato Italiano di Minimoto ed era stato poi scelto da Stefano Morri e Damiano Evangelisti come pilota del nascente team Bike Service. Nel 2000 aveva debuttato nella Millenium Cup e nel Challenge Aprilia RS 250. Con lui anche Massimo Roccoli, suo carissimo amico di una vita. Roccoli-Lunadei erano inseparabili! Insieme avevano conquistato le loro prime vittorie nei vari trofei. Nel 2002 "Luna" era approdato al CIV ed aveva debuttato Campionato Europeo Superstock.

Successivamente ha gareggiato per il 44 Racing Team. Christian Barboni, pilota e figlio di uno dei due titolari, era morto in un incidente stradale e gli avevano chiesto di gareggiare con la sua moto. Ha corso in quel team per varie stagioni partecipando all'Europeo Stock 600, al CIV Superstock 1000, al CIV Supersport, alla Coppa Italia ed a vari trofei. Ha frequentato il paddock della Superbike per diversi anni: era un gran talento e quando c'era da sporcarsi le mani non si tirava mai indietro.

Amava i motori in toto ed era veramente bravo. Terminata la carriera di pilota ha iniziato a lavorare come meccanico al Gas Racing, forte anche dell'esperienza fatta all'officina del Bike Service da ragazzino, ed è passato poi al VFT Racing nel Mondiale Supersport. Da lì il passo al Motomondiale era stato breve. Inizialmente ha lavorato al Tasca Racing poi al Team Italtrans dove ha festeggiato il Titolo Mondiale Moto2 di Enea Bastianini. Quest'anno aveva iniziato l'anno alla grande con la pole position di Senna Agius, il pilota per cui lavorava nel team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP.