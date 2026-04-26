CIV Superbike Misano: doppietta di Alessandro Delbianco e Yamaha

Alessandro Delbianco centra la vittoria anche in Gara 2 del CIV Superbike a Misano, sul podio Gabriele Giannini e Michele Pirro.

Pole position, vittoria e doppio punto punto addizionale per il giro più veloce nelle due gare in programma, con l'unica nota stonata rappresentata da una innocua scivolata nel corso delle qualifiche. Un canovaccio del CIV Superbike al Misano World Circuit Marco Simoncelli ormai consolidato per Alessandro Delbianco. Sfortunato protagonista alla 24 ore di Le Mans, il Campione in carica (DMR Racing Yamaha) si è rifatto con gli interessi nella top class tricolore, monopolizzando la scena nell'esordio stagionale.

DELBIANCO INARRESTABILE

Alessandro Delbianco ci ha messo poco a prendere le misure della R1 preparata secondo le nuove specifiche su base Production Bike. Se ieri in Gara 1 era transitato sul traguardo con 4"7 di vantaggio nei confronti di Gabriele Giannini (Scuderia Improve Honda), in questa seconda manche gli ha rifilato ben 6"2 all'esposizione della bandiera a scacchi, viaggiando sistematicamente sotto l'1'36". Un primo round dominante per DB52. Fin troppo, tanto da mandare su tutte le furie Michele Pirro (di nuovo 3° in rimonta con il "suo" Garage 51 Racing by DTO Ducati) in merito a "presunti" favoritismi verso la Yamaha con l'avvento del nuovo regolamento 2026 ...

MISANO NO PER RINALDI

Se Delbianco balza al comando della classifica a punteggio pieno (52 punti come il suo numero di gara...) in una stagione dove tuttavia le sue speranze di difesa del titolo conquistato nel 2025 sono ridotte al lumicino per le concomitanze con il Mondiale Endurance FIM EWC, tra i canditati alla tabella tricolore Michael Rinaldi ha vissuto un weekend da incubo. Una serie di inconvenienti sulla propria Ducati Panigale V4 hanno tradito di nuovo l'ex Mondiale Superbike. Dopo aver salvato il salvabile in Gara 1 con il quarto posto sul traguardo, quest'oggi è stato costretto al ritiro quando il suo primo podio con i colori B-Max Racing sembrava ormai certo.

COLPI DI SCENA

A proposito di protagonisti mancati, Gara 2 ha prodotto diverse uscite di scena eccellenti. Ritrovatosi provvisoriamente al terzo posto, Riccardo Russo (Pistard Racing BMW) è finito a terra al Tramonto al quarto giro, rimediando il secondo zero-su-due. Sul più bello sono sfumati i sogni di Luca Ottaviani, in lotta per il podio alla seconda gara con la Honda Fireblade di Extreme Racing Service fino al ritiro provocato nel finale da problemi di natura tecnica. In tutto questo, un acciaccato Samuele Cavalieri (Broncos Ducati) ha concluso quarto a precedere Christian Gamarino (il migliore dei piloti BMW) e Kevin Manfredi, sesto con la Ducati V4 di Atomico Racing.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AL MUGELLO

Prova d'autore a firma di Luca Vitali, settimo con una Aprilia iscritta sotto insegne Vitali Racing Team by TCF75, mentre un imprevisto ha tolto dai giochi anche Davide Stirpe. Per il neo-portacolori Barni Spark Racing Ducati, autore di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, occasione di riscatto tra due settimane con il secondo round previsto al Mugello in data 8-10 maggio.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Misano, Risultati Gara 2

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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