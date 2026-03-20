Acosta beffa tutti all’ultimo: miglior tempo nelle FP1 bagnasciutte in Brasile

Il leader MotoGP piazza la zampata finale, miglior crono sulla pista brasiliana nelle FP1 MotoGP. Cronaca e classifica.

Prima sessione bagnasciutta con Pedro Acosta solo all'ultimo in vetta, un guizzo finale che argina tutti i concorrenti, in primis Marc Marquez e le Aprilia. Ci sono ancora chiazze d'acqua al momento della prima uscita MotoGP all'Autodromo Ayrton Senna e solo nel quarto d'ora finale si intravvedono gomme slick, ma sono ancora le mescole rain a dare maggiore affidamento per ora, come dimostra buona parte delle prime posizioni (tranne Miller all'ultimo in P2). Vedremo come andrà in seguito, intanto ecco i risultati.

Prove Libere 1

Come detto, pista bagnata a chiazze e quindi gomme rain (soft-media per quasi tutti, tranne Rins e Martin con media-media) per l'avvio della prima sessione MotoGP sull'Autodromo dedicato ad Ayrton Senna. Leggenda del motorsport che ha la sua dedica anche sul casco dell'eroe di casa Diogo Moreira, per la gioia del pubblico molto paziente sugli spalti dopo la pioggia precedente che ha provocato importanti ritardi. Non manca per Moreira un piccolo fuoripista nella ghiaia senza conseguenze, stesso discorso in seguito anche per Acosta. Come sperava Gresini Racing, è proprio il GP del Brasile il momento del ritorno e quindi dell'esordio stagionale per Fermin Aldeguer , fermato per i test invernali e primo round da un infortunio ad una gamba.

A referto il tentativo di Miller di uscire con le slick nella prima parte del turno, ma era ancora troppo presto, come dimostra appunto Marquez poco dopo: con le gomme da bagnato blinda la prima posizione guadagnata già nei primissimi minuti. A meno di 10 minuti però ecco il cambio in vetta, arriva a tutto gas Jorge Martin e si piazza in testa, ma dura qualche minuto, giusto il tempo di rivedere Marc Marquez in azione e nuovamente al comando. Ma è proprio all'ultimo secondo che si decide tutto: Pedro Acosta si scatena e piazza la zampata, è lui il migliore delle FP1 sul tracciato verdeoro.

La classifica