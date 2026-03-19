GP Brasile tra novità e assenze: Aldeguer c’è, Moreira sogna. Anteprima e guida TV

Tutto pronto per dare il via al Gran Premio del Brasile: la programmazione TV completa, differita TV8.
Griglia MotoGP al completo: è ufficiale l'idoneità fisica per Fermin Aldeguer, pronto a dare il via alla sua seconda stagione in classe regina. Ci sono tutti quindi per dare il via al Gran Premio del Brasile, di scena sull'Autodromo di Goiania intitolato ad Ayrton Senna. Occhi puntati sull'eroe di casa Diogo Moreira
, in parte anche sull'italo-brasiliano Franco Morbidelli, c'è poi la curiosità in Moto2 di Senna Agius che ha destato l'attenzione dei tifosi brasiliani (ne abbiamo parlato qui
).
Per la classe intermedia si rivede Adrian Huertas, rimessosi dall'infortunio accusato in Thailandia, non ci sarà Luca Lunetta infortunato, al suo posto ecco Dennis Foggia
. In Moto3 c'è il forfait di David Munoz
, alle prese con complicazioni legate alla lesione dell'anno scorso. Novità assoluta per tutti, chi emergerà? Di seguito tutti gli orari del GP Brasile, in diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). TV8 invece continua con le "semidifferite": diretta garantita solo per qualifiche e Sprint, differita invece per le tre gare della domenica.
Il GP Brasile su Sky Sport
Venerdì 20 marzo
13:00-13:45 Moto3 Prove Libere 1
14:00-14:50 Moto2 Prove Libere 1
15:05-16:05 MotoGP Prove Libere 1
17:15-18:00 Moto3 Practice
18:15-19:05 Moto2 Practice
19:20-20:35 MotoGP Practice
Sabato 21 marzo
12:40-13:10 Moto3 Prove Libere 2
13:25-13:55 Moto2 Prove Libere 2
14:10-14:40 MotoGP Prove Libere 2
14:50-15:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
16:45-7:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
17:40-18:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
19:00 MotoGP Sprint – 15 giri
Domenica 22 marzo
14:40-14:50 MotoGP Warm Up
16:00 Moto3 Gara – 24 giri
17:15 Moto2 Gara – 26 giri
19:00 MotoGP Gara – 31 giri
Gli orari su TV8
Sabato 21 marzo (diretta)
14:50-15:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
16:45-7:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
17:40-18:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
19:00 MotoGP Sprint – 15 giri
Domenica 22 marzo (differita)
18:35 Moto3 Gara – 24 giri
19:50 Moto2 Gara – 26 giri
21:35 MotoGP Gara – 31 giri
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