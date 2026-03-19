In attesa dell'ufficialità del trasferimento, trapela l'entità dell'ingaggio che KTM pagherà a Marquez jr dal prossimo campionato MotoGP.

Anche se tanti accordi sembrano già essere stati raggiunti e firmati, per adesso non ci sono ancora annunci. L'unico ha riguardato il rinnovo del contratto tra Marco Bezzecchi e Aprilia, per il resto tutto tace: bisogna attendere, non si sa quanto . Una delle operazioni che verrà ufficializzata riguarda l'approdo di Alex Marquez nel team KTM Factory Racing, dove sostituirà Pedro Acosta, il cui futuro sarà nel team Ducati Lenovo a fianco di Marc Marquez. Tutto è stato ormai stabilito, il futuro del vice-campione del mondo MotoGP 2025 sarà con la tuta arancione.

MotoGP 2027, lo stipendio di Alex Marquez nel team KTM Factory

Rimanere nel team BK8 Gresini era un'opzione, anche molto gradita, visto che grazie alla squadra di Nadia Padovani ha potuto dimostrare il suo valore in MotoGP. Ma è normale pensare sia allo stimolo di mettersi alla prova con un team ufficiale sia alla possibilità di firmare un contratto più ricco. Marquez jr compirà 30 anni ad aprile ed è comprensibile che possa fare anche dei ragionamenti legati all'aspetto economico.

Il giornalista spagnolo Manuel Pecino, durante un'intervista al manager Carlo Pernat sul suo canale YouTube PecinoGP, ha rivelato quanti soldi guadagnerà il pilota spagnolo trasferendosi dal team Gresini a quello KTM: "Quello che ho sentito è che lui prende 350-400 mila euro con Gresini e che la prima offerta di KTM è stata di 500 mila euro. Lui ha fatto una controproposta di 1,2 milioni e alla fine hanno firmato per 1 milione. A me sembra poco per un vice-campione del mondo MotoGP".

Vedremo se le cifre saranno confermate prossimamente, ma Alex dovrebbe percepire uno stipendio annuo raddoppiato rispetto a quello precedente. Chiaramente, non bisogna dimenticare che quasi sempre dentro i contratti esistono anche bonus/premi legati ai risultati che possono far aumentare l'importo guadagnato dal pilota a fine anno.

E Fermin Aldeguer?

Se per quanto riguarda il fratello di Marc Marquez sembra tutto definito, non è ancora chiaro per quale team Ducati correrà il suo attuale compagno di squadra Fermin Aldeguer. Nel box Gresini si trova benissimo ed è normale pensare che possa rimanerci, però finché non ci saranno comunicazioni ufficiali si può considerare aperta anche l'ipotesi di un trasferimento nel box Pertamina Enduro VR46, dove sia Fabio Di Giannantonio sia Franco Morbidelli sono a rischio in ottica 2027.

La squadra di Valentino Rossi aveva fatto un tentativo di ingaggiare Aldeguer già verso la fine della stagione 2024, quando Luca Marini decise di firmare per il team Honda HRC. Alla fine lo spagnolo rimase in Moto2 con il team SpeedUp di Luca Boscoscuro, mentre nel box VR46 approdò Di Giannantonio, scaricato da Gresini a favore di Marc Marquez.