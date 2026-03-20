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David Almansa super salvataggio e top Moto3, Pini in Q2 nonostante la caduta

In Pista
di Diana Tamantini
venerdì, 20 marzo 2026 alle 18:57
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David Almansa è il migliore del turno Moto3 più importante del venerdì in Brasile. Cronaca e classifica.
Il rischio, il salvataggio e la prima posizione che vale la Q2 diretta. David Almansa, unico pilota Intact GP per i guai fisici di David Munoz, e reduce da un GP Thailandia dominato, chiude le Practice col miglior tempo, sfruttando le condizioni miglior rispetto alle FP1 e confermandosi l'uomo da battere almeno per ora, visto che parliamo di un circuito nuovo e meteo imprevedibile... Cormac Buchanan ottiene il miglior risultato in una sessione Moto3, terza piazza per Veda Pratama, brillante esordiente al Buriram e in evidenza anche in Brasile. L'unica buona notizia per la truppa tricolore è la Q2 diretta di Guido Pini nonostante una caduta finale senza conseguenze. Ecco com'è andata.

Chi va in Q2? 

Dopo le problematiche FP1 scattate in grande ritardo e poi svolte sotto la pioggia, ora la Moto3 riparte con pista bagnata solo a chiazze, una situazione non perfetta per un tracciato nuovo ma decisamente migliore rispetto a quanto visto in precedenza. È quindi un terno al lotto provare a pronosticare chi sarà il migliore, è come ripartire di nuovo da zero. Inizia al meglio Veda Pratama, il super rookie del GP Thailandia, ma è solo la partenza di sessione e la classifica subisce svariati cambiamenti in breve tempo. A referto in pochi minuti prima un super salvataggio di Carpe, poi la scivolata di Morelli, senza conseguenze per l'esordiente argentino. Incidente allo scadere anche per Guido Pini, sembra anche lui tutto OK, e nonostante tutto è l'unico italiano che passa direttamente al secondo turno di qualifiche. David Almansa piazza la zampata ed è il migliore, Q2 diretta col crono di riferimento su Cormac Buchanan e Veda Pratama, che completano la top 3.

La classifica 

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