Pioggia e colpi di scena a Goiania: Razgatlioglu stupisce, Zarco top, Marquez 2°

Il meteo instabile regala sorprese, sia positive che negative, nelle Practice MotoGP a Goiania. Cronaca e classifica.

Si comincia con una pioggerellina leggera, poi va sempre peggio. Condizioni molto difficili che regalano sorprese, su tutte Toprak Razgatlioglu che riesce a prendersi la 3^ posizione! Un piazzamento strepitoso dietro a Johann Zarco al comando ed a Marc Marquez 2°. Practice MotoGP che, possiamo dirlo, si concludono quasi con mezz'ora d'anticipo, visto che la classifica si congela col peggiorare della situazione. E non mancano anche sorprese in negativo, come Marco Bezzecchi e Raul Fernandez in coda! Ecco com'è andato questo caotico ultimo turno del venerdì all'Autodromo Ayrton Senna.

Q2 da conquistare... con la pioggia?

Come detto è una pioggia molto leggera, ma la MotoGP si ritrova in questa situazione verso la sessione più importante del venerdì all'Autodromo di Goiania. Tutti fuori con le slick fin da subito per sfruttare al massimo la pista in buone condizioni, ma si complica subito la situazione per Binder, protagonista di una scivolata. Poco dopo è a terra anche Miller, mentre le Honda si fanno notare subito, in particolare le LCR, prima di una caduta di Moreira . Non è il momento migliore, è una corsa frenetica al miglior tempo con la pioggia che può intensificarsi da un momento all'altro. Nel frattempo attenzione a Razgatlioglu, che sta sfruttando il momento e ottiene provvisoriamente la top 5!

Morbidelli invece alza la mano, segnalando un problema tecnico alla sua Ducati VR46 che lascia ai commissari. A metà sessione però ecco ciò che si temeva: è arrivata la pioggia, stavolta sul serio! Tutti al box, classifica congelata e possiamo dire turno concluso, anche se il cronometro va avanti. La sorpresa di giornata è Toprak Razgatlioglu, che brilla al 3° posto dietro a Johann Zarco al comando ed a Marc Marquez 2°. Brutta sorpresa con Marco Bezzecchi, come ammesso da Aprilia mai a posto in questo turno, poi la pioggia ha fatto il resto...

La classifica