MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Pioggia e colpi di scena a Goiania: Razgatlioglu stupisce, Zarco top, Marquez 2°

MotoGP
di Diana Tamantini
venerdì, 20 marzo 2026 alle 21:01
zarco-marquez-toprak-motogp-brasile
Il meteo instabile regala sorprese, sia positive che negative, nelle Practice MotoGP a Goiania. Cronaca e classifica.
Si comincia con una pioggerellina leggera, poi va sempre peggio. Condizioni molto difficili che regalano sorprese, su tutte Toprak Razgatlioglu che riesce a prendersi la 3^ posizione! Un piazzamento strepitoso dietro a Johann Zarco al comando ed a Marc Marquez 2°. Practice MotoGP che, possiamo dirlo, si concludono quasi con mezz'ora d'anticipo, visto che la classifica si congela col peggiorare della situazione. E non mancano anche sorprese in negativo, come Marco Bezzecchi e Raul Fernandez in coda! Ecco com'è andato questo caotico ultimo turno del venerdì all'Autodromo Ayrton Senna.

Q2 da conquistare... con la pioggia? 

Come detto è una pioggia molto leggera, ma la MotoGP si ritrova in questa situazione verso la sessione più importante del venerdì all'Autodromo di Goiania. Tutti fuori con le slick fin da subito per sfruttare al massimo la pista in buone condizioni, ma si complica subito la situazione per Binder, protagonista di una scivolata. Poco dopo è a terra anche Miller, mentre le Honda si fanno notare subito, in particolare le LCR, prima di una caduta di Moreira. Non è il momento migliore, è una corsa frenetica al miglior tempo con la pioggia che può intensificarsi da un momento all'altro. Nel frattempo attenzione a Razgatlioglu, che sta sfruttando il momento e ottiene provvisoriamente la top 5!
Morbidelli invece alza la mano, segnalando un problema tecnico alla sua Ducati VR46 che lascia ai commissari. A metà sessione però ecco ciò che si temeva: è arrivata la pioggia, stavolta sul serio! Tutti al box, classifica congelata e possiamo dire turno concluso, anche se il cronometro va avanti. La sorpresa di giornata è Toprak Razgatlioglu, che brilla al 3° posto dietro a Johann Zarco al comando ed a Marc Marquez 2°. Brutta sorpresa con Marco Bezzecchi, come ammesso da Aprilia mai a posto in questo turno, poi la pioggia ha fatto il resto...

La classifica 

Leggi anche

Acosta beffa tutti all’ultimo: miglior tempo nelle FP1 bagnasciutte in BrasileAcosta beffa tutti all’ultimo: miglior tempo nelle FP1 bagnasciutte in Brasile
Yamaha V4 senza punti di forza: la sentenza di Quartararo è lapidariaYamaha V4 senza punti di forza: la sentenza di Quartararo è lapidaria
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri
Toprak Razgatlioglu

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP nel box con Alberto Giribuola
MotoGP

Toprak Razgatlioglu spiazza tutti: l'incredibile venerdì del campione Superbike a Goiania

20 marzo 2026
acosta-fp1-motogp-brasile
MotoGP

Acosta beffa tutti all’ultimo: miglior tempo nelle FP1 bagnasciutte in Brasile

20 marzo 2026

Altre notizie

Formula 1

F1 Story: Qualifiche disastro, Ferrari scatta, Rosberg trionfa: riviviamo il memorabile GP d’Australia 2016

Formula 1
Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP nel box con Alberto Giribuola

Toprak Razgatlioglu spiazza tutti: l'incredibile venerdì del campione Superbike a Goiania

MotoGP
arbolino-moto2-brasile-1

Venerdì pazzo in Moto2: Arbolino show, Vietti in top-6 ed esclusi a sorpresa

In Pista
almansa-moto3-practice-brasile

David Almansa super salvataggio e top Moto3, Pini in Q2 nonostante la caduta

In Pista

Articoli popolari

Alex Marquez pilota Gresini MotoGP

Alex Marquez da Gresini a KTM, stipendio più che raddoppiato: quanto guadagnerà dal 2027

MotoGP
Marc Marquez

Svolta Marc Marquez a Goiania: l'incubo è finalmente finito

MotoGP
Pecco Bagnaia

Spavento Pecco Bagnaia: "La situazione era davvero critica"

MotoGP
Gran Premio di MotoGP 2026

Mercato piloti in stand by: aria tesa nel paddock MotoGP

MotoGP
Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi: pazza richiesta per l'Aprilia dopo la vittoria in Thailandia

MotoGP

Loading