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Mondiale SBK 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Balaton

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 03 maggio 2026 alle 16:30
Piloti sulla griglia Superbike WorldSBK nel round a Balaton Park, Ungheria
Mondiale Superbike 2026: la classifica piloti aggiornata dopo il round in Ungheria
In Ungheria successo finale di Bulega, che continua a dominare incontrastato, Lecuona si arrende di nuovo: ecco la situazione nel Mondiale Superbike.
Il round SBK al Balaton Park Circuit termina con la sedicesima vittoria consecutiva di Nicolò Bulega, che neanche in Gara 2 ha mai visto la sua leadership essere messa in discussione. Iker Lecuona si era avvicinato, ma non è mai stato in grado di preparare un attacco e alla fine ha incassato 2"5 di gap al traguardo. Sicuramente mastica un po' amaro il pilota spagnolo, che in Ungheria pensava che sarebbe riuscito a impensierire il compagno di squadra. Ora tra loro ci sono ben 82 punti di distacco nella classifica generale.
Sul podio di Gara 2 SBK a Balaton Park è salito anche un fantastico Yari Montella, bravo a gestire il recupero di Lorenzo Baldassarri. Entrambi hanno conquistato punti preziosi per il campionato e sono nel gruppo che in questo momento può puntare al terzo posto iridato occupato da Sam Lowes, sesto nell'ultima manche in Ungheria, preceduto anche da un sorprendente Garrett Gerloff su Kawasaki. Bimota e BMW non smuovono la loro classifica, dato che la coppia Alex Lowes-Axel Bassani si è ritirata dalla corsa, mentre quella Miguel Oliveira-Danilo Petrucci non vi ha proprio preso parte a causa degli infortuni riportati nella Superpole Race.

SBK, round Ungheria: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
  1. Nicolò Bulega 248 punti
  2. Iker Lecuona 166 punti
  3. Sam Lowes 99 punti
  4. Miguel Oliveira 85
  5. Yari Montella 82
  6. Alex Lowes 82
  7. Alvaro Bautista 81
  8. Lorenzo Baldassarri 78
  9. Axel Bassani 67
  10. Andrea Locatelli 53
  11. Danilo Petrucci 46
  12. Tarran Mackenzie 45
  13. Xavi Vierge 44
  14. Garrett Gerloff 40
  15. Alberto Surra 34
  16. Remy Gardner 23
  17. Stefano Manzi 15
  18. Thomas Bridewell 8
  19. Tetsuta Nagashima 7
  20. Jonathan Rea 4
  21. Bahattin Sofuoglu 4
  22. Mattia Rato 2
  23. Somkiat Chantra 2
  24. Ryan Vickers 1
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
  1. Ducati 248 punti
  2. Bimota 108 punti
  3. BMW 92
  4. Yamaha 73
  5. Kawasaki 40
  6. Honda 12

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