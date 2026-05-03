In Ungheria successo finale di Bulega, che continua a dominare incontrastato, Lecuona si arrende di nuovo: ecco la situazione nel Mondiale Superbike.

Il round SBK al Balaton Park Circuit termina con la sedicesima vittoria consecutiva di Nicolò Bulega, che neanche in Gara 2 ha mai visto la sua leadership essere messa in discussione. Iker Lecuona si era avvicinato, ma non è mai stato in grado di preparare un attacco e alla fine ha incassato 2"5 di gap al traguardo. Sicuramente mastica un po' amaro il pilota spagnolo, che in Ungheria pensava che sarebbe riuscito a impensierire il compagno di squadra. Ora tra loro ci sono ben 82 punti di distacco nella classifica generale.

Sul podio di Gara 2 SBK a Balaton Park è salito anche un fantastico Yari Montella, bravo a gestire il recupero di Lorenzo Baldassarri. Entrambi hanno conquistato punti preziosi per il campionato e sono nel gruppo che in questo momento può puntare al terzo posto iridato occupato da Sam Lowes, sesto nell'ultima manche in Ungheria, preceduto anche da un sorprendente Garrett Gerloff su Kawasaki. Bimota e BMW non smuovono la loro classifica, dato che la coppia Alex Lowes-Axel Bassani si è ritirata dalla corsa, mentre quella Miguel Oliveira-Danilo Petrucci non vi ha proprio preso parte a causa degli infortuni riportati nella Superpole Race.

SBK, round Ungheria: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

Nicolò Bulega 248 punti Iker Lecuona 166 punti Sam Lowes 99 punti Miguel Oliveira 85 Yari Montella 82 Alex Lowes 82 Alvaro Bautista 81 Lorenzo Baldassarri 78 Axel Bassani 67 Andrea Locatelli 53 Danilo Petrucci 46 Tarran Mackenzie 45 Xavi Vierge 44 Garrett Gerloff 40 Alberto Surra 34 Remy Gardner 23 Stefano Manzi 15 Thomas Bridewell 8 Tetsuta Nagashima 7 Jonathan Rea 4 Bahattin Sofuoglu 4 Mattia Rato 2 Somkiat Chantra 2 Ryan Vickers 1

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI