Prima Q2 per Razgatlioglu in MotoGP, è lui la sorpresa delle pre-qualifiche a Goiania: condizioni particolari, ma prestazione da applausi.

Chi lo avrebbe detto che Toprak Razgatlioglu sarebbe stato il migliore pilota Yamaha al termine del venerdì di prove del Gran Premio del Brasile 2026? Forse qualcuno avrebbe azzardato questo tipo di scommessa, però nessuno avrebbe immaginato che il tre volte campione del mondo Superbike sarebbe stato persino in grado di ottenere il terzo tempo nelle pre-qualifiche e di accedere direttamente alla Q2 di sabato. Niente male per un rookie che viene da un campionato completamente diverso e che ha tantissimo da imparare in MotoGP.

MotoGP Brasile, Razgatlioglu: come andrà il resto del weekend?

Nella FP1 con pista bagnata era sedicesimo, ma nel pomeriggio le condizioni sono migliorate e c'è stata la possibilità di guidare con gomme slick nella prima parte della sessione, prima che arrivasse la pioggia a rovinare i piani di numerosi piloti. Con asfalto non completamente asciutto, il turco si è esaltato ed è stato bravo a piazzarsi al terzo posto, a 308 millesimi dal leader Johann Zarco (Honda LCR).

Le condizioni un po' particolari hanno certamente aiutato Razgatlioglu, che già ai tempi della Superbike si era dimostrato abilissimo nel sapersi adattare a situazioni diverse, ma va comunque sottolineato quello che è riuscito a fare con una Yamaha M1 che attualmente è la peggiore moto della griglia MotoGP. Nessuno si aspetta di vederlo in top 5 nel resto del weekend MotoGP a Goiania, però Toprak continuerà a dare il massimo per essere il più avanti possibile e per sfruttare ogni eventuale occasione favorevole. Intanto oggi è andato forte e questo gli darà tanta fiducia in vista di sabato e domenica. Se ci saranno ancora delle condizioni particolari, potrebbe sorprendere di nuovo.

GP Goiania, Toprak: le dichiarazioni dopo le pre-qualifiche

Il pilota del team Prima Pramac Yamaha ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine del venerdì di prove in Brasile: "È una pista nuova per tutti e le condizioni sono difficili per ognuno di noi. In Superbike mi piacevano e mi sono adattato velocemente, oggi ho cercato di divertirmi guidando la moto. La pista non era completamente asciutta e non abbiamo fatto un setup differente per la moto. Vedremo sabato. È stato un venerdì incredibile, considerando che sono al mio secondo weekend di gara in MotoGP, però sono focalizzato sulle qualifiche e sulle gare. La gara è più importante del venerdì".

Razgatlioglu mantiene i piedi per terra, pur essendo soddisfatto del lavoro svolto. Non vuole esaltarsi troppo per il risultato di oggi, sa che deve continuare a lavorare sodo per essere un pilota MotoGP competitivo: "Non so quale sia il mio livello adesso, è presto per dirlo, potrò farlo a fine anno. Sto ancora cercando di adattarmi alla moto e alle gomme. Sto iniziando a comprendere meglio il traction control e l'engine brake, sul quale siamo migliorati tanti. So che quelle di oggi erano condizioni diverse e che sono sempre forte, ma vedremo come andrà se la pista sarà completamente bagnata o completamente asciutta. È una pista nuova e abbiamo bisogno di un buon setup per la gara, che sarà molto lunga con 31 giri".

Toprak ribadisce che sta cercando di adattare il suo stile di guida dopo tante stagioni di WorldSBK con moto molto diverse dai prototipi: "Ho bisogno di cambiare un po' il mio stile di guida con una MotoGP, perché richiede uno stile diverso. Con le MotoGP serve fare più velocità in curva, mentre in Superbike avevo una guida più stop&go. Sto imparando, non è facile cambiare dopo tanti anni. Sto provando a fare un mix, non è semplice".