Aprilia infiamma il Brasile: Bezzecchi spaziale, Martin brilla, pubblico da record

Super Aprilia
nel GP Brasile: doppietta firmata da Marco Bezzecchi e Jorge Martin, poi Di Giannantonio 3°. Cronaca e classifica.
Marco Bezzecchi
in fuga solitaria per una prima strepitosa vittoria MotoGP in Brasile, con emozionante dedica a Roberto Lunadei
, il meccanico scomparso la scorsa settimana in un fatale incidente. Jorge Martin
galvanizzato dal podio della Sprint che si assicura un gran secondo posto, blindando una super doppietta Aprilia
. E a seguire un testa a testa infuocato tra Fabio Di Giannantonio
e Marc Marquez, che si contendono a lungo il terzo gradino del podio, infine guadagnato dal pilota VR46, mentre Pecco Bagnaia purtroppo è prematuramente KO... Sono i temi più caldi del GP a Goiania, di distanza ridotta per le condizioni della pista, ma che comunque ha esaltato il pubblico da record accorso per non perdersi il ritorno della MotoGP nel paese sudamericano. Ecco com'è andata.
GP ridotto di 8 giri, una nuova distanza scesa da 31 a 23 giri per degrado della pista, in un weekend da record per il Brasile, con 148.384 fan presenti. A livello di gomme, maggioranza di hard-media, tranne Quartararo, Rins e Razgatlioglu che hanno optato per la soft anteriore. Cambio all'ultimo per altri: Acosta, i due ufficiali Honda HRC e Vinales lasciano la media per la soft. Scatto fulminante per Bezzecchi, che si porta così davanti al poleman
Di Giannantonio, Marc Marquez, Martin e tutti gli altri. Al primo giro cade Miller, in seguito finisce a terra Binder, mentre in pochi giri c'è uno stravolgimento interessante in vetta: Marquez aveva passato Di Giannantonio, quest'ultimo però torna davanti, ma Martin attento a ruota trova un varco e passa entrambi, portandosi in P2. Finale molto amaro invece per Bagnaia, scivolato e ritirato, e finisce KO anche Mir. Davanti invece le Aprilia non hanno davvero rivali: Marco Bezzecchi è volato via, anche Jorge Martin è saldamente in seconda posizione... Mentre a seguire c'è un serratissimo duello tra Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez per assicurarsi l'ultimo gradino del podio. Alla fine riesce a spuntarla il pilota VR46, mentre è una festa totale Aprilia, che scrive la storia a Goiania con una super doppietta!
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