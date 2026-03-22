MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Aprilia infiamma il Brasile: Bezzecchi spaziale, Martin brilla, pubblico da record

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 22 marzo 2026 alle 19:32
bezzecchi-motogp-aprilia-brasile
Super Aprilia nel GP Brasile: doppietta firmata da Marco Bezzecchi e Jorge Martin, poi Di Giannantonio 3°. Cronaca e classifica.
Marco Bezzecchi in fuga solitaria per una prima strepitosa vittoria MotoGP in Brasile, con emozionante dedica a Roberto Lunadei, il meccanico scomparso la scorsa settimana in un fatale incidente. Jorge Martin galvanizzato dal podio della Sprint che si assicura un gran secondo posto, blindando una super doppietta Aprilia. E a seguire un testa a testa infuocato tra Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, che si contendono a lungo il terzo gradino del podio, infine guadagnato dal pilota VR46, mentre Pecco Bagnaia purtroppo è prematuramente KO... Sono i temi più caldi del GP a Goiania, di distanza ridotta per le condizioni della pista, ma che comunque ha esaltato il pubblico da record accorso per non perdersi il ritorno della MotoGP nel paese sudamericano. Ecco com'è andata.

MotoGP Gara 

GP ridotto di 8 giri, una nuova distanza scesa da 31 a 23 giri per degrado della pista, in un weekend da record per il Brasile, con 148.384 fan presenti. A livello di gomme, maggioranza di hard-media, tranne Quartararo, Rins e Razgatlioglu che hanno optato per la soft anteriore. Cambio all'ultimo per altri: Acosta, i due ufficiali Honda HRC e Vinales lasciano la media per la soft. Scatto fulminante per Bezzecchi, che si porta così davanti al poleman Di Giannantonio, Marc Marquez, Martin e tutti gli altri. Al primo giro cade Miller, in seguito finisce a terra Binder, mentre in pochi giri c'è uno stravolgimento interessante in vetta: Marquez aveva passato Di Giannantonio, quest'ultimo però torna davanti, ma Martin attento a ruota trova un varco e passa entrambi, portandosi in P2. Finale molto amaro invece per Bagnaia, scivolato e ritirato, e finisce KO anche Mir. Davanti invece le Aprilia non hanno davvero rivali: Marco Bezzecchi è volato via, anche Jorge Martin è saldamente in seconda posizione... Mentre a seguire c'è un serratissimo duello tra Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez per assicurarsi l'ultimo gradino del podio. Alla fine riesce a spuntarla il pilota VR46, mentre è una festa totale Aprilia, che scrive la storia a Goiania con una super doppietta!

La classifica 

Leggi anche

Nostalgia canaglia: Gresini Racing celebra le origini con omaggio a Barros e livrea storicaNostalgia canaglia: Gresini Racing celebra le origini con omaggio a Barros e livrea storica
Brasile infuocato: Bezzecchi leader nel warm up, cinque Ducati dietro. Info e orari del GPBrasile infuocato: Bezzecchi leader nel warm up, cinque Ducati dietro. Info e orari del GP
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri
Aprilia

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP a Goiania, Brasile
MotoGP

Jorge Martin rinasce e svela l'alleanza anti-Marquez: il retroscena sul box Aprilia

22 marzo 2026
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP festeggia la vittoria nella gara a Goiania, Brasile
MotoGP

Bezzecchi ribalta tutto e lascia il Brasile da re: "Avevamo fatto schifo"

22 marzo 2026
Piloti alla partenza della gara MotoGP del Gran Premio Brasile 2026 a Goiania
MotoGP

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo il GP Brasile

22 marzo 2026

Altre notizie

Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP a Goiania, Brasile

Jorge Martin rinasce e svela l'alleanza anti-Marquez: il retroscena sul box Aprilia

MotoGP
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP festeggia la vittoria nella gara a Goiania, Brasile

Bezzecchi ribalta tutto e lascia il Brasile da re: "Avevamo fatto schifo"

MotoGP
Piloti alla partenza della gara MotoGP del Gran Premio Brasile 2026 a Goiania

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo il GP Brasile

MotoGP
holgado-moto2-gp-brasile

Holgado show a Goiania: domina, respinge l’attacco di Munoz e centra il successo Moto2

In Pista

Articoli popolari

Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP seduto nel box a Goiania, GP Brasile

Bastianini affonda in Brasile, non classificato: il motivo del crollo è "strano"

MotoGP
MotoGP Brasile 2026

Bomba di mercato: un top rider firma per il team VR46

MotoGP
bezzecchi-motogp-brasile-gp

Brasile infuocato: Bezzecchi leader nel warm up, cinque Ducati dietro. Info e orari del GP

MotoGP
Jeffrey Herlings che fenomeno: botto pazzesco ma sfiora la top ten nella qualifica del GP Andalusia!

MXGP Andalusia qualifica: pazzesco volo di Jeffrey Herlings, doppietta dei gemelli terribili

Motocross
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP nel box a Goiania, Brasile

Pecco Bagnaia senza scuse: con una Ducati così non si può restare indietro

MotoGP

Loading