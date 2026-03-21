Qualifiche caotiche ed imprevedibili, chi s'è preso la prima pole position MotoGP in Brasile? Cronaca e classifiche.

Fabio Di Giannantonio! Un arrivo a tutto gas dalla Q1, è poi incappato in una scivolata quando s'era portato al comando, ma nessuno ha intaccato il suo primato, in seguito anche ritoccato, blindando la prima posizione fino alla bandiera a scacchi. È questo il risultato delle prime qualifiche svolte all'Autodromo di Goiania intitolato ad Ayrton Senna, oggi finalmente in condizioni di pista asciutta. Prima fila completata da Marco Bezzecchi, anche lui arrivato dalla Q1, mentre in terza piazza c'è Marc Marquez, pure lui scivolato durante il turno determinante. Appuntamento con la Sprint alle 15:00 locali, le 19:00 in Italia, ma ecco intanto il risultato delle prime qualifiche svolte a Goiania. Un vero festival di cadute, colpi di scena, sorprese... Finché non emerge! Un arrivo a tutto gas dalla Q1, è poi incappato in una scivolata quando s'era portato al comando, ma nessuno ha intaccato il suo primato, in seguito anche ritoccato, blindando la prima posizione fino alla bandiera a scacchi. È questo il risultato delle prime qualifiche svolte all'Autodromo di Goiania intitolato ad Ayrton Senna, oggi finalmente in condizioni di pista asciutta. Prima fila completata da Marco Bezzecchi, anche lui arrivato dalla Q1, mentre in terza piazza c'è Marc Marquez, pure lui scivolato durante il turno determinante. Appuntamento con la Sprint alle 15:00 locali, le 19:00 in Italia, ma ecco intanto il risultato delle prime qualifiche svolte a Goiania.

Prove Libere 2

La top 10 direttamente in Q2 è stata decisa ieri con la Practice delle sorprese, ora tocca all'ultima sessione di prove libere. Il primo turno veramente asciutto per la MotoGP, il momento quindi di prendere le misure in vista delle qualifiche prima e della Sprint poi. A referto le scivolate di Alex Marquez e Luca Marini, più un fuoripista di Jorge Martin, e nei cinque minuti finali scivolano prima Toprak Razgatlioglu, poi Marco Bezzecchi, infine Franco Morbidelli. Mentre Ai Ogura piazza la zampata e chiude al comando questa sessione, seguito da Marc Marquez e Jorge Martin (dopo un secondo fuoripista).

Guardando alle gomme, maggioranza di hard anteriori, utilizzate anche per sequenze di 14-17 giri, quindi l'intero turno, con le eccezioni delle soft di Bastianini ed Aldeguer, e la media di Marini. Al posteriore la maggioranza ha scelto soft, da molti utilizzata per tutto il turno, con le eccezioni delle medie di Aldeguer, Miller, Razgatlioglu, Bezzecchi, Marc Marquez e Bagnaia (quest'ultimo ci ha girato per tutte le FP2).

Tempo di qualifiche, via alla Q1

Un pizzico di pressione extra per Bezzecchi, Miller, Marini e ancora di più Morbidelli, secondo pilota di casa per le origini di mamma Cristina, ospite al box. Guardando però al turno, tutti loro hanno una sola moto a disposizione dopo i rispettivi incidenti nelle FP2, vietato sbagliare o la sessione finisce prematuramente... Purtroppo però sia Marini che Miller incappano in una caduta anche in questa Q1, mentre la lotta al vertice per i due posti validi è molto serrata, per un po' Moreira fa sognare il suo pubblico... Ma alla fine vanno avanti Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, una sorpresa è vedere Raul Fernandez rimanere ampiamente fuori dalla Q2.

Chi si prende la prima pole in Brasile?

I 12 classificati tutti subito in pista per la sfida finale di queste qualifiche. Abbiamo però svariati colpi di scena dopo pochi minuti: in primis la scivolata di Bagnaia, poi cade Acosta, poco dopo ecco a terra anche il poleman provvisorio Marc Marquez! Scala la classifica Di Giannantonio, cadranno però anche il romano di VR46 e sul finale pure Martin... È una sessione davvero imprevedibile! Quasi tutti, tranne l'89 di Aprilia per la scivolata proprio all'ultimo, sono protagonisti in pista per gli attacchi finali alla migliore posizione possibile: è una lotta serratissima, ma la prima posizione rimane blindata. Fabio Di Giannantonio non è battibile stavolta, è sua la prima pole position sul tracciato brasiliano! Prima fila completata da Marco Bezzecchi e Marc Marquez, ecco la top 12 finale.