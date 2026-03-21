Il peggiore delle pre-qualifiche MotoGP e molto amareggiato: Bastianini spera che il team KTM Tech3 trovi delle soluzioni per il resto del weekend in Brasile.

Un venerdì complicato quello di Enea Bastianini all'Autodromo Internacional de Goiania-Ayrton Senna. Dopo l'undicesimo tempo nella FP1 bagnata, è crollato nella Practice del pomeriggio . Con un ritardo di 4"706 dal leader Johann Zarco, il suo crono è stato il peggiore della MotoGP e nella classifica ufficiale risulta "non classificato", perché non ha ottenuto un tempo almeno pari al 105% di quello fatto registrare dal pilota più veloce nella sessione.

Anche se già in Thailandia aveva avuto dei problemi alla guida della KTM RC16, il riminese non si aspettava di ritrovarsi in una situazione del genere in Brasile. Nelle condizioni miste trovate nelle pre-qualifiche ha avuto un pessimo feeling e non è riuscito a siglare un tempo decente. Davvero un peccato vederlo così in difficoltà.

MotoGP Brasile, Bastianini deluso dopo le Prove del venerdì

Bastianini si è unito alla lista dei piloti MotoGP che hanno gradito il layout del circuito di Goiania, però ha avuto dei grossi problemi legati all'anteriore della sua RC16: "Abbiamo passato la mattinata a cercare di imparare il tracciato. È divertente da guidare, davvero compatto, ma piacevole. Nel pomeriggio, però, non riuscivo a spingere, l'anteriore della moto sembrava leggero, il che era strano. Era la prima volta che mi capitava, quindi dobbiamo capire cosa è successo, ma controlleremo tutti i dati per risolvere il problema e miglioreremo".

Il team KTM Tech3 si è subito messo al lavoro per cercare di trovare delle soluzioni ai problemi riscontrati dal pilota romagnolo e sarà interessante vedere se oggi ci saranno dei passi in avanti enormi. Anche perché sembra impossibile poter fare peggio rispetto a quanto visto nella Practice. Da vedere in quali condizioni correranno i piloti.

In ogni caso, per Bastianini è fondamentale avere un anteriore abbastanza solido. Anche se nel passaggio da Ducati a KTM ha dovuto adattarsi e fare qualche cambiamento, il suo stile di guida si basa molto sull'anteriore: senza feeling, entra in crisi e diventa tutto più complicato.