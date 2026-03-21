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Marc Marquez maestro del limite: l’arma che spaventa i rivali a Goiania

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 21 marzo 2026 alle 11:00
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP nel box a Goiania, GP Brasile 2026
MotoGP, effetto Marc Marquez: l'arma in più che spaventa i rivali a Goiania
Le condizioni particolari trovate a Goiania non hanno impensierito Marquez, abile ad adattarsi: sarà uno dei favoriti del weekend MotoGP.
Asciutto, bagnato, condizioni miste, non c'è nessuna situazione che possa mettere in difficoltà un fenomeno come Marc Marquez. Nel corso della sua carriera ha più volte dimostrato una grande capacità di adattamento e anche nel venerdì di prove MotoGP in Brasile non ha sofferto le diverse evoluzioni dello stato della pista. Quarto tempo nella FP1 e secondo nella Practice, accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche e un ottimo passo in vista di un weekend nel quale le condizioni possono nuovamente cambiare.

MotoGP Brasile, Marquez si esalta con condizioni difficili

Il pilota del team Ducati Lenovo ha parlato a Sky Sport MotoGP ribadendo che uno dei suoi punti di forza gli sta tornando utile a Goiania: "Adattarmi subito è un'abilità del mio stile di guida. La pista mi è piaciuta, anche se non la migliore per il mio stile, dato che ci sono delle curve a destra lunghe, ma mi sono sentito bene sia sul bagnato che in condizioni miste. Era molto difficile capire il limite, perché il problema è che l'acqua arriva da sottoterra e questo rende tutto più complicato".
Marquez ha evidenziato un aspetto della Desmosedici GP26 sul quale si è lavorato tanto e sul quale c'è ancora margine di miglioramento: "Soprattutto l'elettronica. Quando arrivi su una pista nuova ogni dettaglio conta. Di solito con l'elettronica ho una sensibilità alta, mi piace essere preciso, perché così si può guadagnare tanto tempo. Quello è l'aspetto su cui abbiamo lavorato di più. Sull'assetto la situazione non è chiara, abbiamo provato delle cose, però un assetto va provato al limite".
Le condizioni particolari avute e quelle che ci potrebbero essere nel resto del weekend hanno reso complicato l'individuazione di un assetto base, la sensazione è che in questo Gran Premio del Brasile a fare la differenza devono essere soprattutto i singoli piloti, chiamati ad adattarsi efficacemente a ogni situazione. Marc è un maestro in questo, si esalta quando c'è da metterci del suo, andando anche oltre degli eventuali limiti della moto. Ha dimostrato più volte di avere una marcia in più quando il gioco si fa duro, i rivali lo sanno bene.

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