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Bomba di mercato: un top rider firma per il team VR46

MotoGP
di Luigi Ciamburro
sabato, 21 marzo 2026 alle 9:09
MotoGP Brasile 2026
Il mercato piloti MotoGP continua le trattative nonostante gli annunci ufficiali siano in una fase di stallo, causa un braccio di ferro diplomatico fra Liberty e la MSMA, l'associazione dei costruttori. Quasi definita la line-up dei team ufficiali, adesso si passa alle squadre satelliti. Secondo fonti spagnole, Fermin Aldeguer avrebbe trovato un accordo con VR46.

Aldeguer in giallo fluo

Il futuro di Fermín Aldeguer in MotoGP ha subito una svolta significativa questa settimana. Sebbene sia ancora concentrato sul recupero dal suo infortunio, il giovane talento spagnolo lascerà il team Gresini per indossare i colori VR46 dal 2027. A lanciare la bomba di mercato è il giornale spagnolo 'AS'.
Fermin ha stupito tutti nella sua prima stagione in MotoGP, adattandosi molto bene alla Ducati GP24. Ha chiuso all'ottavo posto in campionato e vinto il premio di Rookie of the Year. Quella vittoria in Indonesia, dove è diventato il secondo pilota più giovane a vincere nella classe regina, ha chiarito che siamo di fronte a un pilota di valore. Per questo motivo la Casa di Borgo Panigale ha deciso di blindarlo e assicurargli un contratto fino al 2028, con una moto ufficiale.

Il mercato piloti continua...

Chi sarà il prossimo compagno di squadra? Il nome resta ancora conteso, molto probabilmente si tratterà di un italiano. Di Giannantonio, Morbidelli o c'è chi ipotizza Celestino Vietti. Questa mossa mette il team Gresini in una situazione difficile. La squadra di Nadia Padovani perderà entrambi i suoi attuali piloti in una volta sola. Oltre alla partenza di Aldeguer, è quasi certo che Alex Marquez passerà al team ufficiale KTM, in quanto desideroso di far parte di un team factory.

Rientro dopo l'infortunio

Fermin Aldeguer è finalmente tornato a calcare le piste della MotoGP dopo l'infortunio in allenamento rimediato a gennaio. Sul circuito Aspar, una caduta gli ha provocato la rottura del femore sinistro e il recupero è stato molto difficile. Ha saltato l'intera pre-stagione e la prima gara in Thailandia, un duro colpo per un pilota così giovane. In Brasile sta percorrendo i primi chilometri con la GP25 e sul bagnato ha subito centrato la top-10.

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Fermin Aldeguer

diLuigi Ciamburro

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