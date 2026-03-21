Deludente Bezzecchi nelle pre-qualifiche MotoGP in Brasile: qualcosa non ha funzionato e vanno trovate soluzioni. Superare la Q1 non sarà semplice.

Le condizioni particolari della pista dell'Autodromo Internacional de Goiania-Ayrton Senna hanno regalato alcune sorprese nelle Practice MotoGP del venerdì. Una di queste riguarda Marco Bezzecchi , 20° nella classifica dei tempi dunque non qualificato direttamente per la Q2. Considerando che in top 10 ci sono Jorge Martin e Ai Ogura, non si può dire che ci sia un problema Aprilia in generale. Sia lui che Raul Fernandez (21°) non sono riusciti a ad essere sufficientemente competitivi e nei rispettivi box c'è tanto lavoro da fare per ribaltare la situazione nel resto del weekend.

MotoGP Brasile, Prove: Bezzecchi amareggiato

Nella FP1 era riuscito a ottenere il terzo tempo con gomme rain, poi nel pomeriggio con le slick il pilota riminese non è stato in grado di essere efficace come altri colleghi: "La mattinata non è stata male - ha raccontato a Motosan - mi sentivo bene ed ero abbastanza veloce. Poi nel pomeriggio, soprattutto nel primo giro, abbiamo avuto dei problemi che dobbiamo ancora capire. Gli ingegneri ci stanno lavorando, poi analizzeremo insieme la situazione".

Bezzecchi non sa cosa sia successo di preciso, cosa non abbia funzionato dal punto di vista tecnico. Non è riuscito ad essere sufficientemente competitivo pur avendo provato a dare il massimo: "Il problema è stato all'inizio - spiega - quando la pista era in condizioni ottimali. Non ero abbastanza veloce, mentre gli altri lo erano, quindi ho perso il ritmo. Alla fine ho provato a fare qualcosa di diverso, ho rischiato con le gomme slick, ma la pioggia è aumentata ed è stato impossibile migliorare".

Goiania, importante superare la Q1 delle Qualifiche

Partire dalla Q1 potrebbe essere un'occasione per fare ulteriore esperienza sulla pista di Goiania e magari avere un vantaggio sia per la Q2 sia per la Sprint: "Perché no? - risponde Bezzecchi - Spero di poter passare il turno, è molto importante. Per ora questo è l'obiettivo, vedremo cosa succederà".

Anche se ha espresso un'opinione positiva sul layout del tracciato brasiliano, il pilota Aprilia ha messo in evidenza un aspetto negativo legato alle condizioni miste che si possono ritrovare sull'asfalto: "Non si asciuga bene. Se si usano pneumatici da pioggia, si consumano in pochi giri; ma se si usano pneumatici slick, si formano chiazze bagnate in molti punti. È molto difficile da gestire.".