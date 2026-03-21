Esteban fa la storia: prima pole Moto3 ed a Goiania, prima fila inedita. Moto2 rinviata

Pole a sorpresa di Joel Esteban, prima fila con Perrone ed il rookie Danish, la Moto2 invece corre domani. Cronaca e classifiche.

Lo scherzetto di Joel Esteban che vale la prima pole Moto3 e la prima pole position sul tracciato di Goiania. Il pilota LevelUP MTA ha scelto di fare la storia per il suo primo centro in qualifica, sbaragliando l'agguerrita concorrenza nei minuti finali della Q2. È una prima fila tutta inedita, visto che ci troviamo Valentin Perrone, unico già "avvezzo" a questi piazzamenti, e l'esordiente a sorpresa Hakim Danish! Indietro invece gli italiani... Mentre le qualifiche Moto2 sono state rinviate a domani alle 13:40 ora italiana, quelle Moto3 alla fine si sono svolte oggi, pur in grande ritardo. Ecco com'è andata.

Qualifiche, via alla Q1

Ci sono anche Carraro e Bertelle in questa prima sessione Moto3 all'Autodromo brasiliano, quattro posizioni da conquistare per l'accesso al prossimo turno. A referto nei primi minuti un violento highside per Cruces, fortunatamente OK, e poco dopo scivola anche Fernandez, che vanifica un giro valido per la top 4... Davanti ci sono Carpe, Mitani, Ogden e Bertelle che era riuscito a fare il colpo da Q2, ma manca ancora qualche minuto ed è l'assalto finale al miglior tempo. Fernandez ce la fa e risale, colpaccio finale pure di Yamanaka, ed ecco che Ogden e Bertelle restano fuori, mentre i due citati vanno avanti assieme a Carpe e Mitani.

Chi si prende la pole?

Confermata la lista dei 18, ora scatta la sessione determinante a Goiania. Non parte bene Buchanan, incolume nonostante un pauroso highside, ma è subito nei guai anche Danish per una scivolata. Arriva però la bandiera rossa a 13:05 dalla fine per condizioni della pista (dov'è caduto il pilota kiwi), qualche minuto per sistemare tutto e si riparte. Ma subito ecco la scivolata di Kelso che complica la sua sessione, mentre gli spagnoli sono subito scatenati. Un colpo di scena però è la scivolata di Quiles, uno dei favoriti per la pole! E i meccanici del team fanno il miracolo, Buchanan riesce a ripartire per gli ultimi minuti del turno. Mentre Uriarte, provvisoriamente al comando, scivola... Nella mischia però ecco emergere un nome a sorpresa, quello di Joel Esteban, che arriva a tutto gas e conquista la pole, la sua prima in Moto3 e storica per essere la prima a Goiania! Valentin Perrone gran secondo, 3° a sorpresa il super rookie Hakim Danish.