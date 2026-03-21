Grande prestazione di Martin nella sprint race MotoGP a Goiania: dopo il taglio del traguardo uno sfogo naturale dopo tanta sofferenza provata.

Martinator lo sa bene e per domenica punta ad essere di nuovo nella top 3. Un 2025 da incubo a causa degli infortuni subiti, un 2026 da affrontare con tanta voglia di riscatto. Jorge Martin ha fatto un buon Gran Premio della Thailandia e si è presentato in Brasile con il desiderio di fare ancora meglio. È partito con il piede giusto, dato che nella sprint race ha conquistato la terza posizione. Primo podio da quando corre per Aprilia, anche se quello che conta è quello della gara lunga.lo sa bene e per domenica punta ad essere di nuovo nella top 3.

MotoGP Brasile, Sprint: Martin si commuove per il podio

Dopo aver superato il traguardo, il pilota spagnolo si è sfogato piangendo, un segnale chiaro di quanto sia importante per lui il risultato di oggi: "Sono veramente contento - ha dichiarato ai canali ufficiali MotoGP - grazie a tutte le persone che mi hanno permesso di essere qui. È stato un viaggio complicato, due mesi e mezzo fa la mia ragazza mi imboccava perché non riuscivo a mangiare da solo e ora sono qui. Continuiamo a migliorare".

Martin ha vissuto un 2025 davvero complicato e anche l'inizio di 2026 non è stato semplice, perché a dicembre si era sottoposto a due interventi chirurgici necessari per recuperare completamente dagli infortuni precedenti. Ha dovuto saltare il test in Malesia ed è tornato per quello successivo in Thailandia, dove poi è arrivato quinto nella Sprint e quarto nella gara. Già a Buriram si era visto un Martinator solido e con grande potenziale di crescita. A Goiania ha confermato quelle sensazioni e probabilmente sarà un protagonista di tutta la stagione.

Jorge e Aprilia: ora è iniziata davvero

Intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport MotoGP, il due volte campione del mondo ha ribadito la sua soddisfazione per il risultato di oggi: "Ho lavorato molto per esser qua, non è qualcosa che arriva dal nulla. Sono tornato in forma e con l'Aprilia in ogni run sento di più quello che mi serve e cosa devo fare per guidarla. Per me questo è un inizio, devo continuare a lavorare. Sarà una bella stagione, però in questo momento devo ancora capire tutte le cose per metterle assieme ed essere ancora più forte. L'anno scorso ho imparato delle cose, però per me sono saltato dal 2024 al 2026. Per la gara di domenica servirà fare qualche mossa per quanto riguarda l'anteriore, perché oggi ero al limite, fare 31 giri sarà tosto".

La gara lunga sarà certamente più impegnativa, però Martin è motivatissimo e vuole conquistare un altro podio. Il suo sogno è quello di riuscire a ottenere la prima vittoria con Aprilia, non sarà affatto facile. Marc Marquez ha tutte le intenzioni di fare doppietta, dopo essersi preso la Sprint. Vedremo se il connazionale riuscirà a portare l'Aprilia sul gradino più alto.