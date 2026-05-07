Marc Marquez scuote Ducati: a Le Mans non vuole sperare nella pioggia

Il nove volte campione del mondo è pronto per il GP di Francia, anche se non sa cosa aspettarsi precisamente: c'è anche il fattore pioggia da considerare.

Un anno fa Marc Marquez stava dominando il campionato MotoGP e non c'era nessuno in grado di contrastarlo, oggi la situazione è diversa. Il pilota spagnolo si ritrova a rincorrere: è quinto nella classifica generale, con 44 punti di distacco dal leader Marco Bezzecchi. Aprilia ha fatto un grande passo in avanti, ma è presto per dare lui e Ducati per sconfitti. In questo weekend si corre il Gran Premio di Francia e le previsioni meteo su Le Mans danno possibile pioggia, con condizioni che potrebbero esaltare un fenomeno come MM93.

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MotoGP Francia, Marquez analizza la situazione Ducati

A Le Mans il nove volte iridato ha fatto il punto della situazione, ribadendo che in questo momento non sta pensando troppo alla lotta per il mondiale: "Il potenziale è ciò che mostrano i risultati - riporta Motosan - e i risultati mostrano che abbiamo velocità ma non costanza. Quindi è lì che dobbiamo concentrarci o cercare di capire perché ci manca questa costanza, che l'anno scorso era il nostro punto di forza in ogni tipo di condizione, su ogni tipo di pista. Quest'anno siamo stati molto più incostanti. Poco a poco, penso che risolveremo il problema, ma è vero che, al momento, con i risultati che abbiamo mostrato, soprattutto la domenica, non possiamo pensare al titolo".

Non c'è un unico aspetto sul quale focalizzarsi per spiegare perché Marquez e Ducati non siano in vetta alla classifica MotoGP: "È una combinazione di cose - commenta -. Non darò mai la colpa di tutto alla moto, e nessun team darà mai la colpa di tutto al pilota. È un insieme di fattori. La moto è progettata per vincere e lottare per il titolo, e io devo capire come migliorare".

Le Mans, la pioggia è un vantaggio?

La pioggia potrebbe essere di aiuto nel weekend MotoGP in Francia, ma Marquez non vuole sperare in quel fattore per vincere a Le Mans: "È una frase che non mi piace, perché se un pilota spera nella pioggia per avere un vantaggio, significa che in condizioni di asciutto non sta dimostrando il livello per vincere. Che sia asciutto o bagnato cercheremo di ottenere il massimo. È vero che ho dimostrato un alto livello sul bagnato a Jerez, ma ogni circuito è diverso e sul bagnato può succedere di tutto.".

L'ex pilota Honda è tornato ad esporre qual è il suo principale problema alla guida della Ducati Desmosedici GP26, una moto che lo sta inaspettatamente mettendo in difficoltà: "È nelle curve veloci dove fatico di più, specialmente nelle curve a sinistra, dove vado decisamente più lento rispetto all'anno scorso. È la combinazione di tutto, quindi si cerca di trovare il tempo altrove, il che mette in crisi questo aspetto; ma è vero che se voglio la moto dell'anno scorso, ce l'ho. È lì che devo continuare a lavorare per migliorare, perché se voglio ritrovare le sensazioni che avevo nel 2025, ho a disposizione quei componenti e tutto ciò che avevo l'anno scorso".

Le curve a sinistra sono sempre state un punto forte di Marquez, però nel 2026 non riesce ancora a essere al suo massimo livelli in quei punti. In ogni caso, lui non è uno che si demoralizza: "Sono uscito da situazioni peggiori, quindi dobbiamo continuare a spingere, cercare di gestire cose diverse e poi vedremo. Dobbiamo continuare a lavorare nel nostro box per costruire le nostre fondamenta". Parole chiare quelle del campionissimo, che assieme al team Ducati cercherà di ribaltare la situazione e di rimettersi in corsa per il titolo.