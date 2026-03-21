MotoGP Brasile 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Goiania

Marquez beffa Di Giannantonio e si prende la sprint race a Goiania: la situazione aggiornata nel Mondiale MotoGP.
Marc Marquez
trionfa nella Sprint del Gran Premio del Brasile 2026
. A tre giri dalla fine il sorpasso decisivo su Fabio Di Giannantonio, partito dalla pole position e che non si è arreso dopo essere stato superato. Nonostante sia rimasto attaccato al campione in carica MotoGP, il pilota del team VR46 non è riuscito a trovare lo spunto per un contrattacco e si è dovuto accontentare della seconda posizione. Podio della sprint race a Goiania completato da un ottimo Jorge Martin, che ha conquistato il suo migliore piazzamento da quando guida l'Aprilia e che spera di essere così avanti anche nella gara lunga di domenica.
Alle spalle di Martinator altre due RS-GP26, quelle di Marco Bezzecchi e Ai Ogura. A punti anche un fantastico Fabio Quartararo su Yamaha M1 V4, Alex Marquez, Pecco Bagnaia e Pedro Acosta. Il pilota KTM rimane il leader della classifica generale con 2 punti di vantaggio su Bezzecchi e 8 su Martin. In top 5 ci sono ben quattro piloti Aprilia. A proposito di Aprilia, la casa di Noale è in vetta alla classifica costruttori davanti a KTM e Ducati. Sarà interessante vedere come andrà la gara lunga, sperando che ci siano condizioni favorevoli per godersi uno spettacolo gradevole.
Mondiale MotoGP: nuova classifica piloti e costruttori
CAMPIONATO PILOTI
- Pedro Acosta 33 punti
- Marco Bezzecchi 31 punti
- Jorge Martin 25 punti
- Raul Fernandez 23
- Ai Ogura 22
- Marc Marquez 21
- Fabio Di Giannantonio 21
- Brad Binder 13
- Pecco Bagnaia 10
- Franco Morbidelli 8
- Fabio Quartararo 6
- Luca Marini 6
- Johann Zarco 5
- Enea Bastianini 4
- Alex Marquez 3
- Diogo Moreira 3
- Joan Mir 3
- Alex Rins 1
- Fermin Aldeguer 0
- Maverick Vinales 0
- Toprak Razgatlioglu 0
- Jack Miller 0
- Michele Pirro 0
CAMPIONATO COSTRUTTORI
- Aprilia 39 punti
- KTM 33 punti
- Ducati 31
- Honda 9
- Yamaha 6