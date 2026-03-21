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MotoGP Brasile 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Goiania

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 21 marzo 2026 alle 21:10
Sprint Race MotoGP a Goiania, Brasile
MotoGP Brasile 2026: classifica piloti e costruttori aggiornate dopo la Sprint a Goiania
Marquez beffa Di Giannantonio e si prende la sprint race a Goiania: la situazione aggiornata nel Mondiale MotoGP.
Marc Marquez trionfa nella Sprint del Gran Premio del Brasile 2026. A tre giri dalla fine il sorpasso decisivo su Fabio Di Giannantonio, partito dalla pole position e che non si è arreso dopo essere stato superato. Nonostante sia rimasto attaccato al campione in carica MotoGP, il pilota del team VR46 non è riuscito a trovare lo spunto per un contrattacco e si è dovuto accontentare della seconda posizione. Podio della sprint race a Goiania completato da un ottimo Jorge Martin, che ha conquistato il suo migliore piazzamento da quando guida l'Aprilia e che spera di essere così avanti anche nella gara lunga di domenica.
Alle spalle di Martinator altre due RS-GP26, quelle di Marco Bezzecchi e Ai Ogura. A punti anche un fantastico Fabio Quartararo su Yamaha M1 V4, Alex Marquez, Pecco Bagnaia e Pedro Acosta. Il pilota KTM rimane il leader della classifica generale con 2 punti di vantaggio su Bezzecchi e 8 su Martin. In top 5 ci sono ben quattro piloti Aprilia. A proposito di Aprilia, la casa di Noale è in vetta alla classifica costruttori davanti a KTM e Ducati. Sarà interessante vedere come andrà la gara lunga, sperando che ci siano condizioni favorevoli per godersi uno spettacolo gradevole.

Mondiale MotoGP: nuova classifica piloti e costruttori

CAMPIONATO PILOTI
  1. Pedro Acosta 33 punti
  2. Marco Bezzecchi 31 punti
  3. Jorge Martin 25 punti
  4. Raul Fernandez 23
  5. Ai Ogura 22
  6. Marc Marquez 21
  7. Fabio Di Giannantonio 21
  8. Brad Binder 13
  9. Pecco Bagnaia 10
  10. Franco Morbidelli 8
  11. Fabio Quartararo 6
  12. Luca Marini 6
  13. Johann Zarco 5
  14. Enea Bastianini 4
  15. Alex Marquez 3
  16. Diogo Moreira 3
  17. Joan Mir 3
  18. Alex Rins 1
  19. Fermin Aldeguer 0
  20. Maverick Vinales 0
  21. Toprak Razgatlioglu 0
  22. Jack Miller 0
  23. Michele Pirro 0
CAMPIONATO COSTRUTTORI
  1. Aprilia 39 punti
  2. KTM 33 punti
  3. Ducati 31
  4. Honda 9
  5. Yamaha 6

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