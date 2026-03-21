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Corsa contro il tempo a Goiania: il nuovo programma MotoGP, Moto2, Moto3

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 21 marzo 2026 alle 18:28
motogp buso gp brasile
Lavori in corso all'Autodromo Ayrton Senna per sistemare la buca. Ecco intanto i nuovi orari delle tre categorie. 
L'obiettivo è ripartire per la MotoGP Sprint, per poi disputare le qualifiche Moto2 e Moto3, saltate in precedenza. Ce la faranno?
Leggi l'opinione di Alessio Piana: "Goiana è una pista da Mondiale?"
Il buco comparso sul rettilineo principale del tracciato brasiliano, pur fuori traiettoria, certamente non ci voleva. Un nuovo intoppo in un GP che appariva già a rischio per le forti piogge cadute nei giorni scorsi, con pure la pista sott'acqua e una corsa contro il tempo per ripulirla, in modo da accogliere tutte le categorie del Mondiale MotoGP per il primo evento del campionato dopo decenni d'assenza. Adesso però c'è un'altra corsa contro il tempo, ovvero quella di sistemare questo buco, inizialmente piccolo prima di allargarlo per svolgere tutti i controlli ed i lavori necessari. 

I nuovi orari (provvisori) 

20:20 MotoGP Sprint 
da annunciare Moto3 Qualifiche 
da annunciare  Moto2 Qualifiche 

Cos'è successo finora

La giornata era andata avanti regolarmente, sotto il sole dopo la pioggia caduta anche ieri, pur non in maniera corposa come ad inizio settimana. La Moto3 ha infatti svolto senza intoppi le sue FP2, con David Almansa al comando e tante cadute a referto, fortunatamente senza conseguenze. In seguito ecco le FP2 Moto2, che hanno visto Izan Guevara capoclassifica davanti al vice-campione in carica Manuel Gonzalez. Poi è stato il turno delle FP2 e delle qualifiche MotoGP, sessioni ricche di incidenti ma anche di battaglie serrate, con Fabio Di Giannantonio che ha messo la firma sulla prima pole position su questo tracciato verdeoro.
Dopo la consueta pausa sarebbe stato il momento delle qualifiche Moto3 e Moto2. Sarebbe, appunto, visto che la diretta si è riaperta con tutto fermo e personale in pista per sistemare qualcosa, poi rivelatosi appunto una buca. Chiaramente non si può correre, quindi è in corso da ore un lavoro febbrile per porvi rimedio e permettere così di completare tutte le sessioni previste oggi, a partire ora dalla Sprint della classe regina per poi riprendere le qualifiche delle classi minori. Attendiamo e vediamo. 

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