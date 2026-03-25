Intact GP allarme rosso in Moto3: Munoz e Almansa KO, Uriarte sostituto d'emergenza

La squadra sassone con il solo sostituto Marcos Uriarte in Texas, entrambi i piloti Moto3
sono fuori causa per infortuni.
Intact GP si presenterà al GP delle Americhe ad Austin senza entrambi i suoi piloti Moto3. Al via ci sarà Marcos Uriarte, pilota spagnolo ex Mondiale chiamato di volata al posto dei "David" per poter almeno disputare il terzo evento della stagione 2026. Munoz è ancora fermo per i postumi dell'ultimo intervento al ginocchio, mentre Almansa ha riportato una frattura al gomito sinistro nel corso del GP Brasile
di domenica scorsa. Una vera emergenza per la struttura tedesca, che proprio con Almansa aveva brillato nel primo round in Thailandia, ma ora deve fare i conti con grossi problemi... Ci sarà poi un mese di pausa visto il rinvio del GP in Qatar, la speranza è che entrambi i ragazzi spagnoli si rimettano per poter poi essere regolarmente al via in questo Mondiale 2026, senza ulteriori intoppi.
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